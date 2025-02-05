«С этой жестокостью невозможно примириться» Войска РФ ударили по Изюму ракетой «Искандер-М». Погибли пять человек, 55 пострадали. Фотографии

Российские войска 4 февраля ударили по Изюму в Харьковской области баллистической ракетой «Искандер-М». По последним данным главы областной администрации Олега Синегубова, в результате обстрела погибли пять человек, 55 получили ранения. Частично разрушено административное здание Изюмского городского совета, повреждено административное здание и остекление в нескольких жилых домах. «Большинство пострадавших — работники налоговой, службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений», — сообщил Синегубов. Среди пострадавших — две девочки 14 и 15 лет и шестилетний мальчик. «С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять больше силы — силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, — чтобы остановить террор и защитить жизнь», — написал президент Украины Владимир Зеленский. «Медуза» публикует фотографии последствий российского удара по Изюму.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Сотрудник ГСЧС Украины в разрушенном в результате российского удара здании. Изюм, 4 февраля 2025 года ДСНС Украины / AP / Scanpix / LETA

Опознание погибших в результате удара по Изюму. 4 февраля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Изюм. 4 февраля 2025 года Viktoriia Yakymenko / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Украинский военный около одного из разрушенных зданий в Изюме. 4 февраля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Сотрудники коммунальных служб Изюма ликвидируют последствия обстрела. 4 февраля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA