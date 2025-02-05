Курский бизнесмен призвал подрядчиков, строивших укрепления на границе, выйти на митинг и потребовать оплаты работ. По данным местных СМИ, его арестовали

Ленинский районный суд Курска назначил восемь суток административного ареста местному бизнесмену Игорю Ругаеву по делу о нарушении порядка организации митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП), сообщает издание «Площадь».

Журналисты «7×7» обнаружили на сайте суда карточку дела Ругаева. В ней говорится лишь, что дело передали судье 3 февраля. «Площадь» утверждает, что в тот же день бизнесмена признали виновным и отправили в спецприемник.

По информации «Площади», поводом для ареста стало сообщение Ругаева в группе подрядчиков Корпорации развития Курской области, которые строили укрепления в приграничных районах. Как утверждается, 2 февраля предприниматель призвал их выйти на Красную площадь в центре Курска, чтобы потребовать от властей приемки и оплаты работ.

Компания Ругаева «Кремень» занималась строительством оборонных сооружений в приграничных Рыльском и Суджанском районах. «Площадь» предполагает, что предпринимателю могли не заплатить за работу. Издание называет Ругаева «авторитетным бизнесменом» и близким другом бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова.

В конце декабря 2024 года в Курске задержали, а затем арестовали гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. В январе Генпрокуратура потребовала взыскать с Лукина, его заместителей, а также нескольких предпринимателей и компаний более 3,2 миллиарда рублей, выделенных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений.