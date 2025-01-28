Генпрокуратура потребовала взыскать 3,2 миллиарда рублей с руководства Курской корпорации развития, строившей оборонительные сооружения в приграничье

Генпрокуратура потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также нескольких предпринимателей и компаний более 3,2 миллиарда рублей, выделенных ранее из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений, пишет РИА Новости.

В 2022–2023 годах из федерального бюджета было выделено 19,4 миллиарда рублей на строительство в Курской области защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов.

По версии Генпрокуратуры, ответчики, пользуясь особым режимом, который позволяет проводить закупки без аукционов, заключили 23 договора на 3,2 миллиарда рублей, и часть денег легализовали «через приобретение дорогостоящей недвижимости».

В иске Генпрокуратуры в качестве ответчиков фигурируют гендиректор Корпорации развития Владимир Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, а также еще несколько предпринимателей и юрлиц. Ведомство утверждает, что в ходе надзорных мероприятий было установлено, что ответчики «использовали свое служебное положение в личных целях и интересах доверенных лиц для их незаконного обогащения путем неправомерного завладения бюджетными средствами».

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн пообещал, что правительство Курской области будет оказывать всю необходимую помощь надзорным, правоохранительным и следственным органам. «Каждый, кто преступил закон, должен знать, что никакого снисхождения и поблажек ему не будет. Особенно когда речь идет о такой жизненно важной для всех курян теме, как строительство фортификационных сооружений», — написал он.

Строительство усиленных линий обороны в Курской области началось более двух лет назад. В октябре 2022 года тогдашний глава региона Роман Старовойт отчитался о завершении строительства двух линий, пообещав, что до 5 ноября будет готова и третья. Позже Старовойт покинул должность губернатора.

В конце декабря 2024 года в Курске задержали гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. По данным ТАСС, Лукин был задержан сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Действия Лукина привели к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей, сообщил собеседник ТАСС.