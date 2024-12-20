В Курске задержали главу Корпорации развития, строившей оборонительные сооружения в приграничье

В Курске задержали гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК) при строительстве оборонительных сооружений в приграничье, сообщают ТАСС и «Коммерсант».

По данным ТАСС, Лукин задержан сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Действия Лукина привели к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей, сообщил собеседник ТАСС. Лукина задержали до избрания меры пресечения, МВД будет просить ареста.

9 декабря по этому же делу в СИЗО был отправлен заместитель гендиректора Корпорации развития Курской области Игорь Грабин. Его также обвинили в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

В прокуратуре Курской области сообщили, что Грабин, занимая должность по работе с инвесторами, в 2023 году заключил договор на возведение фортификационных сооружений в приграничье с коммерческой компанией и оплатил работы, которые уже были фактически выполнены и оплачены ранее.

Строительство усиленных линий обороны в Курской обоасти началось более двух лет назад. В октябре 2022 года тогдашний глава региона Роман Старовойт отчитался о завершении строительства двух линий, пообещав, что до 5 ноября будет готова и третья. «Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», — говорилось в сообщении оперштаба.

6 августа 2024 года ВСУ прорвались в Курскую область и заняли часть приграничных территорий. В сентябре, как обращало внимание издание «Площадь», Владимиру Лукину вручили награду Минобороны России.