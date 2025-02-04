Война Тысяча семьдесят седьмой день. При ударе по Изюму погибли пять человек

Последствия удара по Изюму Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Мы просим наших читателей из Украины и России поделиться с нами мнением о моральной ответственности каждого из россиян за эту войну. Форму для обратной связи с вопросами ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

В результате удара по Изюму погибли пять человек

Российские военные нанесли удар баллистической ракетой по центральной части города Изюм, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Удар пришелся по административному зданию, также были повреждены находящиеся рядом жилые дома. В результате погибли пять человек. «Военных здесь не было. Это здания, в которых работали наши службы: налоговая, соцзащита, казначейство. Погибли гражданские люди, видимо, они были у паспортного стола», — заявил мэр города Валерий Марченко.

Еще 38 человек, по данным властей, получили ранения. Семеро из них были госпитализированы.

В Минобороны РФ удар не комментировали.

Россия

В Кремле раскритиковали идею Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные металлы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал президента США Дональда Трампа не оказывать помощь Украине, комментируя его предложение помогать Киеву в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам.

Трамп 3 февраля заявил, что собирается заключить с властями Украины соглашение, по которому Киев будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы. «Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, в рамках которого они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами», — сказал Трамп. Издание Financial Times еще в ноябре писало, что в разработанном в Киеве «плане победы» на случай возвращения Трампа в Белый дом предусмотрели возможность того, что Украина поделится с западными партнерами важнейшими природными ресурсами.

«Наверное, если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь. То есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — сказал 4 февраля Песков.

В Москве с самого начала войны призывают Запад не помогать Украине, заявляя, что эта помощь лишь затянет сроки конфликта, но не повлияет на его исход. До сих пор в Кремле прямо не критиковали ни одно из заявлений Трампа по поводу Украины.

Слова Трампа также подвергли критике в ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал идею президента США «эгоистичной и эгоцентричной», выразив мнение, что украинские ресурсы следует использовать для финансирования восстановления страны после войны.

Мир

Сборную России не допустили на ЧМ-2026 по хоккею

Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборной России от соревнований — команда не допущена на чемпионат мира, который состоится в мае 2026 года.

У Федерации хоккея России будет право на апелляцию после завершения ЧМ-2025. Также ИИХФ допускает возможность пересмотра решения в случае остановки боевых действий в Украине.

Новый запрет ИИХФ не распространяется на главный хоккейный турнир 2026 года — Олимпиаду. На Игры, которые состоятся в феврале, впервые за 12 лет приедут сильнейшие хоккеисты из НХЛ. Для многих российских суперзвезд, таких как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, это последняя возможность сыграть на Олимпиаде. Решение о допуске российской команды будет принимать МОК — ожидается, что это произойдет в первой половине марта.

На Олимпиаду-2024 МОК не допускал российские сборные в командных видах спорта даже под нейтральным флагом. Отдельные россияне выступали только в индивидуальных дисциплинах.

Война глазами читателей «Медузы»

Александр (Москва). Хочу немного подсветить вам с «обратной стороны». Я — чиновник в . Небольшой, но у меня есть деньги, есть коттедж в хорошем месте, машины для меня и семьи. Я абсолютно против Путина и войны, я как и [замглавы администрации президента Максим] Орешкин, тоже когда-то был — да и есть — за демократию, свободу слова. Я ненавижу войну. Я ненавижу убийц Навального.

Но подскажите, а что я должен сделать? Бросить все и бежать в Грузию? Или Европу? Где мне будут тыкать в лицо тем, что я оккупант? Где у меня не будет ни денег, ни жилья, ни друзей? Может, если бы я был побогаче, чтобы где-то дачу в Ницце купить и поживать, я бы с радостью так сделал. Но без моей работы и без возможности перевести туда мой капитал у меня денег ни на что не хватит. Там я работу не найду, это точно. Кому я нужен за сорок и с опытом чиновничества в России? Европа, США и прочие помощники сами толкают и меня, и тысячи, если не миллионы таких, как я, в объятия к Путину. Потому что только в объятиях Путина я, получается, живу комфортно — хоть и уныло и с грязной совестью. Но, как говорили в одной шутке, лучше рыдать и корить себя в «мерседесе», чем с голым задом где-то на чужбине.

Вот и получается, что я просто заложник у «террориста» (Путина), а «полиции» (Европе и США) на меня наплевать и они, наоборот, кричат, что пусть я сижу у него в заложниках. Ну ок, вот и сижу. И от безысходности кручусь винтиком в его машине. И вся его машина состоит из таких винтиков-заложников, которым просто не рады на Западе. А могли бы просто дать всем желающим вход к ним, ВНЖ, доступ к банку, и половина путинской машины туда свалила бы. Я бы тут все продал и уехал, туда бы деньги перевел. Там бы дали мне интегрироваться — язык подучить, доступ к рынку труда, диплом аккредитовали, я бы там и работать начал. Уже на их благо. А из-за их тупизны работаю на благо Путина. Надеюсь, они счастливы теперь.

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Что происходило 3 февраля

Война Тысяча семьдесят шестой день. Кремль назвал удар по Судже «чудовищной провокацией киевского режима». Трамп анонсировал встречи с Россией и Украиной

Что происходило 3 февраля

Война Тысяча семьдесят шестой день. Кремль назвал удар по Судже «чудовищной провокацией киевского режима». Трамп анонсировал встречи с Россией и Украиной

«Медуза»