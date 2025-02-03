Война Тысяча семьдесят шестой день. Кремль назвал удар по Судже «чудовищной провокацией киевского режима». Трамп анонсировал встречи с Россией и Украиной

Украинский истребитель над Донецкой областью. 2 февраля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Кремль назвал удар в Судже «чудовищной провокацией киевского режима»

В Кремле считают удар по интернату в Судже «чудовищной провокацией киевского режима», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отказался отвечать на уточняющий вопрос журналиста о числе погибших в результате удара, заявив, что всю информацию об этом предоставляет министерство обороны. «Вы наверняка имели возможность ознакомиться с заявлением Минобороны РФ. Нам к этому нечего добавить», — сказал Песков.

Здание бывшей школы-интерната в Судже, которая с августа оккупирована украинскими войсками, попало под удар 1 февраля. Генштаб ВСУ заявил, что его нанесли российские военные и что российская сторона знала, что в здании находятся «исключительно гражданские». Погибли, по данным ВСУ, четыре человека.

Через несколько часов после удара в Минобороны России заявили, что его нанесли ВСУ — в российском военном ведомстве утверждали, что средства ПВО зафиксировали пуск украинских ракет из Сумской области.

Пока обе стороны не привели объективных доказательств в пользу своих версий.

Мир

Дональд Трамп анонсировал встречи с Россией, Украиной и «различными сторонами»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация уже запланировала «встречи и переговоры» как с Москвой, так и с Киевом, направленные на прекращение боевых действий и подписание мирного соглашения.

«Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. Думаю, что дискуссии идут хорошо», — заявил Трамп.

Президент США не привел никаких подробностей — когда и в каком составе эти встречи запланированы.

За несколько часов до комментариев Трампа его спецпосланник по Украине Кит Келлог повторил уже ранее обозначенную позицию США, что обе стороны должны пойти на уступки, если они хотят договориться о прекращении войны. Келлог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «уже дал понять, что смягчит свою позицию по территориям». «И Путину также придется смягчить свои позиции», — подчеркнул он.

Келлог также отметил, что «вероятно, в ближайшее время», представители США проведут дискуссии «со всеми».

Зеленский 2 февраля в интервью Associated Press говорил, что Келлог «очень скоро» будет в Киеве, оговорившись, что точных сроков визита пока нет. «Для нас важно, чтобы это произошло в ближайшие недели, в ближайшие даты. Я думаю, все это произойдет», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 марта заявил, что с Москвой пока «никто не обсуждал сколько-нибудь серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров». Он повторил слова Путина о том, что из-за указа Зеленского 2022 года, запрещающего переговоры с РФ, сейчас «украинский президент не имеет права на такие переговоры». Путин ранее заявлял, что этот указ, по мнению Москвы, может отменить только Верховная рада — так как Зеленский, по его мнению, не является легитимным президентом. Сам Зеленский заявлял, что наличие такого указа не запрещает вести переговоры лично ему как президенту страны.

Война глазами читателей «Медузы»

Мия. У меня есть друг. Хороший, отзывчивый, добрый человек. Простой такой русский парень, работал автослесарем, катался в лесу на питбайке, в соревнованиях участвовал. Он жил обычную жизнь молодого человека из провинции: зарплата тысяч 30, по выходным пиво с друзьями. С девушкой снимали квартиру, расстались, вернулся жить к родителям.

Однажды он вернулся с работы, дома был отец. Сказал: «Вот тебе повестку принесли, я подписал. Иди». И все. Хотел ли он? Нет! Просто отец решил, что его сын должен идти. Распорядился жизнью другого человека. Отправил своего сына на убой или убивать — чтобы не отвечать на неудобные вопросы людей в погонах, которые потом придут, чтобы тешить свою тупую гордость, мол, «мой сын защищает нас», чтобы не стыдно было посмотреть в глаза соседям. Что за бред??? Он знал, что его сын не будет бегать, скрываться, не эмигрирует.

Месяц учебки где-то в области, в лесах — и «туда». Уже год как пишет, что он где-то в ЛНР, живут в палатках, между которыми настелены доски как тропинки среди болотной жижи, ходят на «задания», присылал фото себя с автоматом в лесах, в полях, в снегу.

Он очень похудел, одна кожа и кости и огромные черные глаза, полные боли. Я очень боюсь спрашивать его, убивал ли он людей. Я боюсь прочитать «да».

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Что происходило 2 февраля

Война Тысяча семьдесят пятый день. Зеленский заявил, что Путин «отчаянно сигнализирует» о готовности к переговорам, но боится говорить с Украиной напрямую

Что происходило 2 февраля

Война Тысяча семьдесят пятый день. Зеленский заявил, что Путин «отчаянно сигнализирует» о готовности к переговорам, но боится говорить с Украиной напрямую

«Медуза»