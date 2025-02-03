Полномасштабная война с Украиной, которую Россия развязала три года назад, идет не только на фронте. В России власти усилили пропаганду среди учащихся. Школьников отправляют на мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной (очередную годовщину победы в ней масштабно отмечают в 2025 году), а студенты колледжей делают печки-буржуйки и плетут маскировочные сети для «бойцов ». В Украине ученикам киевских школ показывают в рекрутинговых пунктах дроны и современные образцы вооружений. Дети бойцов ВСУ, попавших в российский плен, участвуют в акциях, добиваясь возвращения своих родных домой.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Украина

Занятия в харьковской школе, оборудованной под землей. 27 января 2025 года Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Детям показывают образцы вооружения в рекрутинговом центре 65-й отдельной механизированной бригады «Великий Луг» в Киеве. 27 января 2025 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Военнослужащий ВСУ показывает детям дроны в рекрутинговом центре 65-й отдельной механизированной бригады «Великий Луг» в Киеве. 27 января 2025 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Родственники украинских военных, находящихся в российском плену, проводят акцию в Киеве, цель которой — добиться возвращения их родных домой. 28 января 2025 года Dan Bashakov / Global Images Ukraine / Getty Images

Россия

Посетители выставки к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. 27 января 2025 года Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA

Студенты Кореновского политехнического техникума с печами-буржуйками, которые они изготовили «для участников спецоперации». Краснодарский край, 30 января 2025 года Виталий Тимкив / РИА Новости / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

Студенты Кореновского политехнического техникума делают маскировочные сети «для бойцов СВО». 30 января 2025 года Виталий Тимкив / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Школьники на экскурсии в Музее Победы в Москве. 31 января 2025 года Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA