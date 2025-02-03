новости
В Украине и России школьникам (даже младших классов) показывают оружие — и дают его в руки. Фотографии
Источник: Meduza
Полномасштабная война с Украиной, которую Россия развязала три года назад, идет не только на фронте. В России власти усилили пропаганду среди учащихся. Школьников отправляют на мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной (очередную годовщину победы в ней масштабно отмечают в 2025 году), а студенты колледжей делают печки-буржуйки и плетут маскировочные сети для «бойцов СВО». В Украине ученикам киевских школ показывают в рекрутинговых пунктах дроны и современные образцы вооружений. Дети бойцов ВСУ, попавших в российский плен, участвуют в акциях, добиваясь возвращения своих родных домой.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.