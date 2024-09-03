«Агентство»: доля пропаганды в российских средних школах в новом учебном году вырастет в два раза

Общее количество учебных часов, которые приходятся в российских школах на «пропаганду идей Кремля», вырастет в нынешнем учебном году в два раза и составит 1300 часов. Это следует из анализа «Агентства».

В своем исследовании издание сложило сумму учебных часов по предметам, где программы включают уроки, продвигающие, как пишет «Агентство», «позицию Кремля по самым разных вопросам» — от истории до войны в Украине и «правильных ценностей». После этого журналисты посчитали их долю в общей обязательной программе всех 11 классов.

В «пропаганду идей Кремля» журналисты включили такие предметы как «Разговоры о важном», «Основы безопасности и защиты Родины» (ранее — ОБЖ), «История», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Обществознание».

Согласно этим подсчетам, в 2024/25 учебном году пропаганда может вестись более 1300 часов из 11 тысяч учебных часов (программа всех классов обычной средней школы). При этом «Агентство» отмечает, что доля пропаганды в учебной программе может отличаться от класса к классу.

В материале говорится, что доля учебных часов, используемых для продвижения «идей Кремля», в нынешнем учебном году составит около 12%. Такую цифру «Агентство» объясняет, в частности, тем, что в школы начали поступать новые учебники по истории помощника президента России Владимира Мединского для 5-9 классов (это 340 учебных часов). Кроме того, российские власти рекомендовали школам сделать на уроках обществознания акцент на рассказах об устройстве политической власти в России, «ценностях многодетности и деструктивных идеологиях Запада» (272 часа).

Читайте также

Даже в темные времена можно (и нужно!) делать хорошие вещи. Вот полезная инструкция «Медузы» к скорому началу учебного года

Читайте также

Даже в темные времена можно (и нужно!) делать хорошие вещи. Вот полезная инструкция «Медузы» к скорому началу учебного года