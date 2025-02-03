«Медиазона»: в 2024 году военные подали более шести тысяч исков о признании пропавшими или погибшими. Так они «чистят списки» личного состава

В 2024 году в российские суды поступило более шести тысяч исков о признании людей пропавшими или погибшими, заявители которых связаны с армией — это в 10 раз больше, чем в 2023 году, выяснила «Медиазона».

Общее число исков о признании пропавшими или погибшими, по данным «Медиазоны», в 2024 году тоже стало рекордным по сравнению с прошлыми годами — журналисты насчитали 20 040 таких исков (против восьми тысяч в 2023-м). Однако во многих имена и должности заявителей были скрыты судами.

Однозначно определить, что заявители связаны с армией, журналисты смогли в 5090 случаях. Еще 1243 иска со скрытыми данными «Медиазона» обнаружила в Ростовской области. Помощница председателя Октябрьского районного суда подтвердила журналистам, что массово обращаются в суд именно военные. В 2023 году таких «военных исков» было 500, в 2022 году и до войны они исчислялись десятками, пишет «Медиазона».

Журналисты поясняют, что иски о признании пропавшими или погибшими чаще всего подают сами военные. В большинстве случаев это, как пишет «Медиазона», командиры войсковых частей, которые таким образом «чистят списки личного состава» от погибших, чья гибель не подтверждена официально — чтобы набирать новых бойцов. Согласие родственников при подаче иска не требуется.

Родственники самих пропавших рассказали «Медиазоне», что они фигурировали в таких исках как «заинтересованные лица», хотя сами подавать их даже не собирались. О результатах рассмотрения исков многих из них уведомляли почтой. При этом родные пропавшего или погибшего после решения суда перестают получать довольствие военнослужащего. Если человек признается пропавшим без вести, а не погибшим, семья также не может автоматически претендовать на выплаты — для этого нужно отдельное решение суда.

При этом, как сказали изданию военный адвокат, попросивший об анонимности, и юрист «Движения сознательных отказников» Артем Клыга, в основном люди не соглашаются с решениями суда не по материальным причинам. «Они ошибочно предполагают, что пока он „без вести пропавший“ — его лучше будут искать. А когда признают погибшим — искать перестанут. Это заблуждение. Никто их не ищет в обоих случаях одинаково», — говорит военный юрист.

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