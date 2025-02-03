В Москве в жилом комплексе «Алые паруса» произошел взрыв. Погиб создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян СБУ называла его близким к Януковичу криминальным авторитетом

Жилой комплекс «Алые паруса» Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

Утром 3 февраля в московском жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице произошел взрыв. По данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, в подъезде дома взорвалось самодельное взрывное устройство. РИА Новости также сообщило о взрыве «неустановленного взрывного устройства».

Осторожно, в видео есть мат.

В результате взрыва есть пострадавшие и погибший. Телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ» и «112» писали, что взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. Телеграм-каналы ссылаются на слова консьержа, который утверждает, что ранее «видел этого человека по телевизору». Такую версию вскоре опубликовал и «Коммерсант».

Газета пишет, что речь идет о руководителе Федерации бокса самопровозглашенной ДНР и создателе батальона «Арбат» Армене Саркисяне. По данным «Коммерсанта», он погиб. При этом Baza пишет, что Саркисян выжил, его доставили в одну из столичных больниц. Mash также сообщает, что он «серьезно ранен». «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский, погиб.

Вскоре «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что Саркисян получил тяжелое ранение. «Саркисян госпитализирован. Его состояние оценивается как крайне тяжелое», — сказал собеседник «Интерфакса». ТАСС уточняет, что погиб охранник Саркисяна. РИА Новости сообщило, что Саркисяну ампутируют ногу.

Обновление. Телеграм-каналы Baza и Mash, а также «Коммерсант» и ТАСС позже сообщили, что Армен Саркисян умер в реанимации.

По последним данным, в результате взрыва пострадали четыре человека. В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Mash называет имена трех пострадавших: Сергей Шкрябатовский, Дарья Карселадзе и Олег Каспирович. У Шкрябатовского открытый перелом левой голени, у Карселадзе — открытая рана шеи и перелом правой голени, у Каспировича — рваные раны пальцев левой кисти, контузия, осколочные ранения головы и шеи.

Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела. По какой статье, в СК не уточнили. «Коммерсант» пишет, что дело возбуждено по статье об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц (статья 105 УК РФ).

В декабре 2024 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Армену Саркисяну. В сообщении СБУ Саркисян назван криминальным авторитетом, который входит в близкое окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. По данным украинской спецслужбы, после начала полномасштабной российско-украинской войны Саркисяну поручили создать батальон «Арбат», в состав которого вошли «рецидивисты, осужденные за тяжкие преступления». Они действовали на торецком направлении, а затем были переброшены в Курскую область.

Саркисяну предъявили подозрение по статьям о добровольном участии в незаконных вооруженных формированиях и пособничестве государству-агрессору.

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