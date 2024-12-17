В Москве убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Главное

Игорь Кириллов Пресс-служба Минобороны РФ / EPA / Scanpix / LETA

Первыми о гибели двух человек в результате взрыва на Рязанском проспекте сообщили утром 17 декабря анонимные телеграм-каналы. Очевидцы рассказали, что услышали звук взрыва, а затем увидели тела двух мужчин, которые в этот момент выходили из подъезда жилого дома.

Позже Следственный комитет РФ сообщил, что в результате взрыва погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данным следствия, взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Телеграм-канал Mash пишет, что взрыв произошел около шести утра, когда за Кирилловым приехала служебная машина. СК возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

По данным «Коммерсанта», мощность самодельного взрывного устройства составляла около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Оно, по всей вероятности, было активировано радиосигналом или звонком с мобильного телефона. Следствие, как пишет газета, подозревает в организации взрыва украинские спецслужбы — Главное управление разведки Минобороны или Службу безопасности Украины, которые могли выбрать Кириллова в качестве цели из-за его публичности. Два источника РБК сказали, что следствие рассматривает диверсию со стороны ВСУ в качестве основной версии убийства.

Место взрыва у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, 17 декабря 2024 года Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Игорь Кириллов закончил Костромское военное училище войск РХБЗ и военную академию войск РХБЗ. Там же он проходил службу, а с 2012 года занимал руководящие должности в управлении начальника войск РХБЗ. В мае 2017 года Кириллов сам был назначен начальником.

После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Кириллов регулярно проводил брифинги, на которых обвинял США и Украину в использовании биологического оружия, создаваемого в неких биолабораториях в Киеве.

На первом же таком брифинге, проведенном в июне 2022 года, Кириллов заявил, что курируемые США биолаборатории в Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, которые являются переносчиками лихорадки Денге, лихорадки Зика и желтой лихорадки. По версии Кириллова, США планировали беспилотником доставлять зараженных комаров в нужный район и там высвобождать их из контейнера, чтобы инфицировать российских военных.

Также Кириллов говорил, что украинские ученые еще в 2021 году по заказу Пентагона собирали высокопатогенные штаммы птичьего гриппа, способные преодолевать межвидовой барьер. Это, по его словам, вызвало у Минобороны России озабоченность в связи с ростом заболеваемости гриппом птиц в России.

В августе 2023 года Кириллов утверждал, что США создали «управление по подготовке к пандемиям» и готовят новую пандемию «путем осуществления мутаций вирусов». В декабре этого же года Кириллов заявлял, что в украинских лабораториях в городах Рубежное, Северодонецк, Херсон найдены новые документы, которые «свидетельствуют об опасном характере биологической деятельности Пентагона» и подтверждают, что сотрудники украинского биосферного заповедника изучали штаммы птичьего гриппа.

Кроме того, Кириллов обвинял Украину в намерении создать «грязную бомбу» и уверял, что для этого может использоваться отработавшее ядерное топливо, которые якобы ввозятся на территорию страны для утилизации из Европы, а курирует это лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам источника РБК, в день убийства Кириллов должен был провести очередной брифинг, но на какую тему — не уточняется.

За день до гибели Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении Кириллову. СБУ считает российского генерала ответственным за массовое применение химического оружия против ВСУ и утверждает, что факты его применения подтвердили две независимые лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Подозрение Кириллову было объявлено по уголовной статье о военных преступлениях.

Источник «Украинской правды» в спецслужбах заявил, что убийство Кириллова было спецоперацией СБУ. «Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных», — сказал он.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на вопрос журналиста Александра Плющева, связывает ли он объявление подозрения Кириллову и его убийство, ответил, что нет. По его словам, Украина концентрируется на том, чтобы «работать по юридическому направлению»: фиксировать составы преступления, возбуждать уголовные дела и впоследствии добиваться наказания. Он также заявил, что Украина не использует «методы террористических форматов». «Решения по тому или иному генералу принимаются у нас на поле боя, а не где-то там», — добавил Подоляк. Он считает, что к убийству Кириллова привели «внутренние накопившиеся конфликты».

В отношении Кириллова были введены санкции со стороны Украины и Великобритании. США санкции против генерала не вводили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кириллов много лет «системно разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери», а также «смертоносную деятельность американских биолабораторий» в Украине. «Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду», — написала Захарова.

С начала войны в России был совершен ряд подрывов, целью которых становились военные или поддержавшие войну общественные деятели. В апреле 2023 года в петербургском кафе в результате взрыва погиб «военкор» Максим Фомин, известный как Владлен Татарский. В его убийстве обвинили петербурженку Дарью Трепову, которая, по версии следствия, действовала по указу спецслужб Украины. В июле 2024 года в Москве взорвался автомобиль, пострадал офицер Генштаба ВС России Андрей Торгашов. В ноябре при взрыве внедорожника в Донецке погиб бывший начальник Еленовской колонии в самопровозглашенной ДНР Сергей Евсюков. Одним из самых громких дел подобного рода стала гибель дочери философа и политолога Александра Дугина Дарьи в августе 2022 года в результате взрыва в автомобиле. Киев свою причастность к убийству Дугиной и к другим подобным взрывам отрицал.