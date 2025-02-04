«Украинская правда»: в Сухопутные войска Украины переведут 50 тысяч военнослужащих

Около 50 тысяч украинских военнослужащих из всех видов войск будут переведены в Сухопутные войска Украины. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ. Такой приказ еще 11 января подписал главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.

По словам собеседника «УП», цель такого перевода — начало первой за три года полномасштабной войны ротации.

«Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций», — сказал источник издания.

Он добавил, что решение запустить механизм ротаций не связано с возможными переговорами и заморозкой линии фронта. Собеседник добавил, что украинская армия сможет провести ротацию в условиях продолжающихся боевых действий.

В январе «Украинская правда» писала, что из Воздушных сил начали массово переводить военных в Сухопутные войска для пополнения боевых бригад. Издание ссылалось на приказ Сырского от 11 января. При этом тогда говорилось, что в Сухопутные войска должны перевести более пяти тысяч военных.

The Guardian в конце декабря сообщала, что Генштаб ВСУ на фоне дефицита людей на фронте приказал «и без того истощенным подразделениям ПВО» высвободить больше военных, чтобы отправить их в пехоту. Источник газеты в подразделениях ПВО говорил, что в пехоту отправляют военных, которые не подготовлены для этого. В Генштабе ВСУ тогда утверждали, что публикация The Guardian о «„переводе ПВО в пехоту“ является недостоверной и некорректной». Там подтвердили, что такие переназначения проводятся, но не затрагивают «профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба».

Год назад, в марте 2024 года, Сырский говорил, что несмотря на сложную ситуацию по всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, длительно выполняющих боевые задания на передовой.

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