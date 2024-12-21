The Guardian: в Украине из-за нехватки военных бойцов ПВО приказали отправить в пехоту. Генштаб ВСУ: так говорить «некорректно»

Генштаб ВСУ на фоне дефицита людей на фронте приказал «и без того истощенным подразделениям ПВО» высвободить больше военных, чтобы отправить их в пехоту, сообщило издание The Guardian со ссылкой на источники в подразделениях ПВО Украины.

«Ситуация достигла критического уровня, и мы не можем быть уверены, что противовоздушная оборона сможет функционировать должным образом», — заявил один из собеседников издания. По его словам, в пехоту отправляют военных, которые не подготовлены для этого. При этом они прошли обучение на Западе и знают, как работает ПВО.

Командиры могут отправлять на фронт из подразделений ПВО неугодных солдат, опасаются источники. Кроме того, есть опасения, что эти военные, попав в плен, могут выдать секретные сведения о позициях украинской противовоздушной обороны.

The Guardian напомнил, что в ноябре о том, что украинских военных из подразделений ПВО перебрасывают на фронт, сообщала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Бывший представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил это, назвав решение «очень болезненными». При этом он отрицал, что такое решение влияет на показатели перехвата дронов и ракет.

В свою очередь собеседники издания утверждают, что растущие требования о переводе бойцов затрудняют надлежащее управление подразделениями ПВО. «Это продолжается уже год, но становится все хуже и хуже, — сказал журналистам неназванный офицер в силах ПВО. — У меня уже осталось меньше половины [от полной численности]. В последние дни приезжала комиссия, и они хотят еще десятки. У меня остались те, кому за 50, и раненые. Невозможно управлять такими вещами».

В Генштабе ВСУ заявили, что утверждение The Guardian о «„переводе ПВО в пехоту“ является недостоверным и некорректным». Ведомство подтвердило, что такие переназначения проводятся, но не затрагивают «профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба».

«Речь идет о переназначении и командировке части военнослужащих из состава рот охраны Воздушных сил, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, который не задействован в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения и военной техники. Ситуация на линии боевого соприкосновения сложная, и сейчас главное — удержать фронт», — объяснил Генштаб ВСУ, добавив, что на показатели перехвата дронов переводы не повлияли.

Власти США, как сообщается в последние месяцы, призывают снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы быстрее увеличить численность своих вооруженных сил для противостояния в войне с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на эти призывы заявлял, что ВСУ не хватает оружия, а не людей. «Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат», — также говорил украинский лидер.

Как призыв с 18 лет мог бы повлиять на ВСУ

США призывают Украину начать мобилизацию мужчин с 18 лет. Сколько новых солдат это может принести ВСУ? Все, что мы знаем о потенциальном призыве на фронт украинской молодежи. Коротко 3 карточки