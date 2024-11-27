США призывают Украину снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет

Власти США призывают Украину срочно пересмотреть законодательство и снизить призывной возраст для мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы быстрее увеличить численность своих вооруженных сил для противостояния в войне с Россией. Об этом Associated Press и Financial Times на условиях анонимности сказал высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена.

«Правда заключается в том, что Украина в настоящее время не мобилизует и не обучает достаточное количество солдат, чтобы восполнить потери на поле боя и при этом не отставать от растущей армии России», — цитирует своего собеседника FT.

Киев оценивает свои потребности в 160 тысяч солдат, однако, по мнению администрации Байдена, это «нижний предел» того, что действительно нужно украинской армии.

Действующая администрация США не отказывает Киеву в военной помощи, одобряет новые запросы на оружие и даже дает разрешение на его применение на территории России, но американские чиновники считают, что этого недостаточно для решающего воздействия. «Мы считаем, что ни одна система оружия не имеет решающего значения в этой битве. Речь идет о живой силе, и Украине, по нашему мнению, необходимо сделать больше, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения численности сил, находящихся на передовой», — заявил на прошлой неделе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Нехватка живой силы в ВСУ приводит к тому, что армия РФ сейчас продвигается на линии фронта быстрее, чем в предыдущие два года войны, заключает FT.

Согласно действующему закону, принятому весной 2024 года, призывной возраст для мобилизации в Украине снижен с 27 до 25 лет. Мужчин в возрасте 18–25 лет, признанных годными к военной службе, не мобилизуют, а призывают на срочную службу.

В офисе президента Украины уже заявляли, что западные союзники давят на Владимира Зеленского в вопросе снижения возраста призыва по мобилизации до 18 лет. Однако в Киеве опасаются, что эта мера усугубит демографический кризис в стране.

Читайте также

«Простого решения не существует» Нехватка новобранцев создает в Украине не только военные, но также социальные и политические проблемы, пишет WSJ

Читайте также

«Простого решения не существует» Нехватка новобранцев создает в Украине не только военные, но также социальные и политические проблемы, пишет WSJ