«Это не точка разногласий или напряжения». МИД Украины подтвердил, что Киев обсуждал с союзниками тему снижения возраста мобилизации

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев обсуждал с союзниками вопрос снижения возраста мобилизации. Его слова приводит издание NV.ua

«Да, мы это обсуждали, и я бы сказал, что Украина на самом деле инициирует это обсуждение, как правило, во время наших переговоров. И мы информируем наших партнеров о динамике мобилизации, которую мы имеем в Украине», — заявил Тихий.

По его словам, эта тема обсуждается так же как и другие вопросы, в том числе о предоставлении вооружения и стратегии войны. Он назвал это частью дискуссий.

«Я бы не сказал, что я слышал или видел во время переговоров то, чтобы [тема мобилизации] была точкой разногласий или напряжения», — добавил представитель МИД.

Он также заявил, что в настоящее время для Украины важнее поставки оружия и оснащения для тех, кто уже мобилизован.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда нам нужно больше оборудования, чтобы вооружить всех людей, которые уже были мобилизованы, и мы считаем, что первоочередной задачей является скорейшая отправка военной помощи», — сказал он (цитата по Reuters).

По информации Associated Press и Financial Times, власти США призывают Украину срочно пересмотреть законодательство и снизить призывной возраст для мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы быстрее увеличить численность своих вооруженных сил. Издания ссылались на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена.

В октябре советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко рассказывал, что американские политики обеих партий давят на Владимира Зеленского в вопросе мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

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