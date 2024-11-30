Зеленский в ответ на призывы снизить возраст мобилизации в Украине: ВСУ не хватает оружия, а не людей

Проблема Украины заключается не в количестве военнослужащих на фронте, а в недостаточном оснащении оружием и техникой уже сформированных бригад ВСУ, заявил в интервью Sky News президент Украины Владимира Зеленский.

«Они (союзники Украины) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили. Я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с США и европейскими союзниками, и на сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили только две с половиной бригады», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, как союзники могут помочь Украине решить вопрос с нехваткой солдат.

Украинский лидер связал сложившуюся ситуацию с «бюрократией»: «Какая-то бюрократия, какие-то решения, которые некоторые не считают приоритетными. Так всегда происходит во время этой войны». По его словам, для него «главное не земля, а люди».

«Кто-то спросил меня о мобилизации, и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и так далее. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел на смерть без оружия? — заявил Зеленский. — Если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое».

Западные издания сообщали, что власти США призывают Украину срочно пересмотреть законодательство и снизить призывной возраст для мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы увеличить численность своих вооруженных сил. В МИД Украины подтвердили, что Киев обсуждал с союзниками вопрос снижения возраста мобилизации. При этом украинские дипломаты отметили, что тема мобилизации не была «точкой разногласий или напряжения» во время переговоров с союзниками.

Что еще об этом известно

США призывают Украину начать мобилизацию мужчин с 18 лет. Сколько новых солдат это может принести ВСУ? Все, что мы знаем о потенциальном призыве на фронт украинской молодежи. Коротко 3 карточки