«Важные истории»: сын Януковича зарабатывает на продаже угля с оккупированных территорий Украины

Компания, связанная с сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича Александром, экспортируют за рубеж уголь с оккупированных территорий Украины. Об этом сообщают «Важные истории».

Янукович-младший занимается угольным бизнесом много лет. Еще во время президентства Виктора Януковича компания его сына экспортировала уголь с государственных шахт в Европу через швейцарскую Mako Trading. В 2013 году украинский Forbes включил Александра Януковича в список богатейших дончан, оценив его состояние в полмиллиарда долларов.

«Важные истории» пишут, что после оккупации в Донбассе закрыли большую часть шахт, а нынешние донбасские объемы добычи не выглядят значительными — пять миллионов тонн в год.

В таможенной статистике журналисты нашли компанию «Энергоресурс», которая в 2023 и 2024 году экспортировала из России почти полмиллиона тонн угля. Она зарегистрирована в офисе на окраине Ростова-на-Дону. Ее компании-поставщики находятся на оккупированных украинских территориях — «Торговый дом „Донские угли“», «РТК „Востокуголь“», шахта «Комсомолец Донбасса», шахта «Ждановская», «Импэкс-Дон» и другие.

Официальный владелец «Энергоресурса» — Алексей Иванов. С 2016 года он работает в юридических компаниях, связанных с Александром Януковичем. Директор компании Павел Земляков тоже, как утверждают «Важные истории», может быть связан со структурами Януковича-младшего. В телефонных книгах он записан как «Павел ДРФЦ». ДРФЦ — это Донбасский расчетно-финансовый центр, группа из нескольких горно-обогатительных фабрик, владение которыми украинские СМИ приписывали Александру Януковичу. Согласно годовому отчету «Энергоресурса», в 2023 году компания получила заем в семь миллионов долларов от Sl holdings limited. Эта компания зарегистрирована на Кипре, ранее ей владел бывший гендиректор холдинга Януковича «Мако» Эдуард Слинько.

После покупки угля в Донбассе «Энергоресурс» везет его в Турцию. Получателем выступает Energy Union c Британских Виргинских островов. Российская фирма продает ей уголь по низкой цене — в среднем по 5,7 тысячи рублей за тонну. Это позволяет сэкономить на экспортных пошлинах. В свою очередь Energy Union может продавать этот уголь по любой цене. «Такая схема имеет смысл только если эти компании аффилированы», — отмечают «Важные истории».

Журналисты нашли в российском реестре юридических лиц филиал этого офшора — «Энерджи юнион». Компания была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в июле 2022 года. Ее директором значится Артем Ополинский — сотрудник «Энергоресурса».

В связи с санкциями Евросоюза в последние три года уголь «Энергоресурса» идет в Турцию. При этом ранее среди получателей были Болгария, Эстония, Чехия и Румыния. За 2021-2023 годы «Энергоресурс» получил 3,5 миллиарда рублей выручки, говорится в публикации «Важных историй».

Александр Янукович — старший сын Виктора Януковича. Он уехал из Украины в 2014 году, когда из страны бежал его отец. В Украине Александр Янукович объявлен в розыск. Он находится под санкциями США, Евросоюза и других западных стран. В октябре 2024 года сообщалось, что он получил гражданство России.