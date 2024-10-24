Сын Януковича получил гражданство России

Старший сын четвертого президента Украины Виктора Януковича, 51-летний Александр, получил российское гражданство, сообщило 24 октября РИА Новости со ссылкой на документы налоговой службы.

По данным агентства, Александр Янукович владеет компанией в России, которая зарегистрирована в Петербурге с 2014 года. Налоговая служба в 2024-м внесла изменения, указав, что Янукович-младший имеет гражданство РФ, хотя в прошлые годы в документах говорилось, что он гражданин Украины.

РИА Новости отметили, что информацию о российском гражданстве Александра Януковича подтверждают данные государственного реестра (какого именно, неясно).

Александр Янукович — старший сын Виктора Януковича. До Евромайдана занимался в Украине бизнесом. Журнал Forbes в 2014 году называл его «держателем отцовских активов», состояние Янукочича-младщего тогда оценивали в 510 миллионов долларов. Александр Янукович уехал из Украины в 2014 году, когда из страны бежал его отец. В Украине Александр Янукович объявлен в розыск. Он находится под санкциями США, Евросоюза и других западных стран.