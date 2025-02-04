«Следующей будет Константиновка» Что происходит в городе, на который готовят наступление российские войска. Фотографии

Войска РФ близки к тому, чтобы полностью захватить Торецк и Часов Яр. Установление контроля над этими двумя крепостями ВСУ в Донбассе, за которые шли многомесячные бои, открывает войскам РФ путь на Константиновку. «Когда русские захватят эти два города, следующей будет Константиновка, которая является ближайшим тылом для группировки, сражающейся за Торецк, Курдюмовку и Часов Яр», — говорил 4 февраля главный редактор «Суспильне Донбасс» Андрей Крамченков. Об этом же пишет и «Медуза» в своей свежей военной сводке. 31 января глава Константиновской городской администрации Сергей Горбунов сообщал, что линия фронта находится в 10 километрах от города, в котором остаются около 17 тысяч человек. Среди остающихся в Константиновке, по официальным данным, нет детей, последние четыре ребенка были вывезены из города в конце января, говорил глава Донецкой военной областной администрации Вадим Филашкин. «Противник каждый день обстреливает управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами, FPV-дронами. Город разрушает в полном объеме», — подчеркивал он. «Медуза» публикует фотографии из города, который, как ожидается, станет следующей целью российского наступления.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Константиновка. 23 января 2025 года Carl Court / Getty Images

Фотография на обломках здания школы, разрушенного в результате российского удара по Константиновке. 23 января 2025 года Carl Court / Getty Images

Отделение почты в Константиновке, вход в которое прикрывают мешки с песком. 22 января 2025 года Carl Court / Getty Images

Последствия одного из российских ударов по Константинвке. 22 января 2025 года. В этот день, заявила украинская прокуратура, войска РФ нанесли по городу девять ударов с воздуха за 15 минут Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Жители Константиновки помогают вынести уцелевшие вещи из одного из разрушенных в результате обстрела домов. 23 января 2025 года Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Разрушенные торговые ряды в Константиновке. 31 января 2025 года Madeleine Kelly / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Константиновка. 31 января 2025 года Madeleine Kelly / ZUMA Press Wire / Getty Images

Жительница Константиновки возле своего дома, поврежденного в результате российского удара. 22 января 2025 года Carl Court / Getty Images

Волонтеры во дворе местной больницы ждут известий о состоянии здоровья своих товарищей, раненых во время эвакуации жителей Константиновки. 30 января 2025 года Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Пункт раздачи питьевой воды в Константиновке, организованный ГСЧС Украины. 20 января 2025 года Anatolii Stepanov / SIPA / Scanpix / LETA

Константиновка. 23 января 2025 года Carl Court / Getty Images

Следы от запущенных в районе Часова Яра ракет в небе над Константиновкой. 22 января 2025 года Carl Court / Getty Images

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