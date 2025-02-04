«Следующей будет Константиновка» Что происходит в городе, на который готовят наступление российские войска. Фотографии
Войска РФ близки к тому, чтобы полностью захватить Торецк и Часов Яр. Установление контроля над этими двумя крепостями ВСУ в Донбассе, за которые шли многомесячные бои, открывает войскам РФ путь на Константиновку. «Когда русские захватят эти два города, следующей будет Константиновка, которая является ближайшим тылом для группировки, сражающейся за Торецк, Курдюмовку и Часов Яр», — говорил 4 февраля главный редактор «Суспильне Донбасс» Андрей Крамченков. Об этом же пишет и «Медуза» в своей свежей военной сводке. 31 января глава Константиновской городской администрации Сергей Горбунов сообщал, что линия фронта находится в 10 километрах от города, в котором остаются около 17 тысяч человек. Среди остающихся в Константиновке, по официальным данным, нет детей, последние четыре ребенка были вывезены из города в конце января, говорил глава Донецкой военной областной администрации Вадим Филашкин. «Противник каждый день обстреливает управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами, FPV-дронами. Город разрушает в полном объеме», — подчеркивал он. «Медуза» публикует фотографии из города, который, как ожидается, станет следующей целью российского наступления.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.