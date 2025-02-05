В Краснодарском крае после атаки украинских дронов загорелась нефтебаза

Украинские дроны атаковали Краснодарский край, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, в станице Новоминской обломки дрона упали на резервуар с «незначительными остатками нефтепродуктов». В результате на нефтебазе начался пожар. Вскоре в оперативном штабе региона сообщили, что возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Минобороны России отчиталось, что за ночь силы ПВО отразили атаки четырех украинских беспилотников — над Белгородской и Курской областями. О дронах в Краснодарской крае в сводке ведомства ничего не говорится.

Российские беспилотники атаковали ночью Харьков. По словам мэра города Игоря Терехова, удар пришелся по административному зданию в Салтовском районе, там произошел пожар. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что поврежденное здание — памятник архитектуры, там горела крыша. Еще один дрон атаковал нежилое здание в Основянском районе, повредив ему крышу.