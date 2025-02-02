В украинской комендатуре заявили, что российские военные атаковали место удара по интернату в Судже дронами, не давая спасать людей

Российские войска во время разбора завалов интерната в Судже атаковали место удара беспилотниками, препятствуя спасательным работам, заявил представитель комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский.

«Есть люди, которых еще не деблокировали из помещения интерната, так как постоянные удары FPV-дронов не дают возможности загнать туда технику, чтобы деблокировать людей. Есть информация о тяжелораненой женщине, которая еще по состоянию на 14:00 была жива, но ее судьбе неизвестна. Ее не могут достать из-под завалов», — сказал Дмитрашковский в эфире украинского телемарафона.

По его словам, в момент атаки в здании было около 95 человек. Вначале удар, как заявил Дмитрашковский, был нанесен управляемой авиационной ракетой (и Генштаб ВСУ, и украинские Воздушные силы ранее говорили про авиабомбу). Примерно через час после того, как начался разбор завалов, российская авиация нанесла еще один удар, но все люди из здания были уже выведены, сказал Дмитрашковский. Ракета, по его словам, упала рядом со зданием.

Разбор завалов был возобновлен, и тогда, по словам Дмитрашковского, по месту начала работать FPV-авиация с использованием оптоволоконных систем, которые нельзя подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эвакуация находившихся в интернате людей продолжалась всю ночь. Все желающие выехали, все, кто не желал — остались в Судже, заявил Дмитрашковский.

По его словам, на территорию Украины были эвакуированы 85 человек, 10 из них получили ранения во время удара.

Удар по зданию бывшей школы-интерната в Судже Курской области был нанесен 1 февраля. В Генштабе ВСУ заявили, что российская авиация сбросила на здание авиабомбу. В Минобороны России в ответ обвинили в ударе ВСУ, заявив, что украинские ракеты, попавшие по зданию интерната, были выпущены из Сумской области Украины. В результате удара, по данным Дмитрашковского, погибли четыре человека, еще несколько получили тяжелые ранения.

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