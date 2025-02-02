В Судже разрушено здание школы-интерната, в котором находились мирные жители. Есть погибшие и раненые Украина утверждает, что удар был нанесен российской авиабомбой. В Минобороны России заявили о ракетной атаке ВСУ

1 февраля в районе 18 часов под удар попало здание бывшей школы-интерната, расположенное в Судже Курской области на улице Ленина, 7.

Одними из первых об ударе по интернату сообщил курский активист Владимир Синельников, который сослался на «источник, находящийся на месте событий». По его словам, в здание школы-интерната, где содержались жители Суджанского района, «преимущественно старики и больные», в 17:54 по московскому времени (он уточнил, что по другим данным — на час позже) попала авиабомба. Еще одна местная активистка Любовь Прилуцкая, которая была в числе инициаторов акции #ямысуджа, сказала изданию «Агентство», что располагает такой же информацией, как Синельников.

Вскоре после этих сообщений с украинской стороны с заявлениями выступили представитель комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский и Генштаб ВСУ. Дмитрашковский заявил, что российские войска нанесли удар по зданию интерната, в результате чего 95 человек оказались под завалами.

В Генштабе ВСУ уточнили, что удар был нанесен российской авиацией около 17:54 (зимой киевское время меньше московского на час) с использованием управляемой авиационной бомбы. Военные утверждают, что удар был нанесен целенаправленно, а в момент атаки в здании были десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации, и российская сторона знала, что там находятся «исключительно гражданские».

Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что при ударе по интернату погибли четыре человека. Еще 84 человека были спасены из-под завалов, четверо находятся в тяжелом состоянии, добавили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что удар по интернату был нанесен российской авиабомбой. «Вот как Россия ведет войну — Суджа, Курская область, территория России, школа-интернат с мирными жителями, готовящимися к эвакуации. <…> Они разрушили здание, хотя там находились десятки мирных жителей», — написал Зеленский.

В Минобороны России спустя несколько часов после атаки заявили, что удар по интернату нанесли ВСУ — как утверждают в военном ведомстве, средства ПВО зафиксировали пуск украинских ракет из Сумской области. Тип ракет в сообщении не уточнялся. Удар по интернату в Минобороны назвали «провокацией», нацеленной на «отвлечение мирового мнения» от «зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Курской области».

В российском мониторинговом телеграм-канале Lpr1, который в том числе предупреждает об атаках, за минуту до предполагаемого времени удара, которое называли в Генштабе ВСУ, появились два сообщения о ракетной опасности в Судже. Спустя еще две минуты в канале было опубликовано предупреждение о четырех ракетах, запущенных из Сумской области Украины.

О том, что удар был нанесен ВСУ, также начали писать российские «военкоры» и военные блогеры. Часть из них отмечала, что российская авиация в этот момент в районе Суджи не работала — в том числе, из-за плохой погоды, как утверждается в канале «Северный ветер», который публикует посты о деятельности российской группировки войск «Север». Там же заявляется, что расчеты группировки зафиксировали шесть пусков ракет HIMARS из Сумской области по Судже.

При этом на федеральном «Первом канале», как обратило внимание издание «Агентство», 2 февраля рассказали, что российская авиация наносила удары по украинским подразделениям в Курской области. «Тем временем удары по вражеским позициям в Курской области нанесли наши летчики, экипажи штурмовиков-бомбардировщиков, а также вертолеты. <…> Как результат успешной атаки основной авиагруппы уничтожена бронетехника и пехота украинских формирований», — приводит цитату из выпуска «Агентство».

О погибших и пострадавших при ударе в Минобороны России не сообщили. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн вечером 1 февраля также написал, что достоверной информации о числе пострадавших при ударе по интернату пока нет.

В Воздушных силах ВСУ после заявления российского Минобороны опубликовали скриншот, сделанный, как утверждается, в системе «Вираж-планшет» — она используется для получения данных о воздушной обстановке онлайн. Украинские военные заявляют, что на скриншоте видна траектория полета российской авиабомбы. По их данным, в здании школы-интерната находились 86 гражданских и пункт Национальной полиции Украины с четырьмя сотрудниками. В результате удара разрушена центральная часть здания.

В Воздушных силах заявили, что тяжелораненые эвакуированы в стабилизационные пункты и затем будут отправлены в больницу.

Суджа с конца лета находится под оккупацией ВСУ, и, как рассказали изданию «7×7» местные жители, находившиеся в интернате люди могли связаться со своими родственниками только через украинцев. По словам Любови, чей родственник был в здании, родственники оставшихся в интернате надеялись, что в ближайшее время их вывезут через Сумы в Беларусь и затем вернут в Россию.

«Люди находятся по всему району, в разных местах. В интернате было самое массовое скопление людей, пожилых! За ними проще было производить уход, когда они были в одном месте», — рассказала «7×7» другая беженка из Суджи Татьяна. По ее словам, за больными и пожилыми людьми ухаживали сами жители Суджи, а украинские военные привозили им гуманитарную помощь.

2 февраля Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК) в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады украинских сил, полковника Ростислава Карпуши. По версии следствия, 1 февраля Карпуша отдал приказ о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в Судже, где находились мирные жители. В результате удара есть погибшие и раненые, заявили в СК. Их число в ведомстве не уточнили.