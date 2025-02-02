СК возбудил дело в отношении украинского командира, подозреваемого в причастности к удару по интернату в Судже

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК) в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады украинских сил, полковника Ростислава Карпуши в связи с ударом по зданию школы-интерната в Судже Курской области.

По версии следствия, 1 февраля Карпуша отдал приказ о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната, где находились мирные жители. В результате удара есть погибшие и раненые, заявили в СК, но их число не уточнили.

В Следственном комитете добавили, что принимают меры, чтобы установить местонахождение Карпуши «и его соучастников».

Здание школы-интерната на улице Ленина в Судже попало под удар в районе 18 часов 1 февраля 2025 года. Вначале об ударе сообщили местные активисты, затем в Генштабе ВСУ заявили, что удар нанесла российская авиация с использованием управляемой авиабомбы.

В Минобороны России утверждают, что удар по зданию интерната нанесли ВСУ, выпустившие несколько ракет из Сумской области. В российском мониторинговом канале, предупреждающем об атаках, за минуту до удара появлялось сообщение о ракетной опасности.

По данным украинской стороны, при ударе погибли четыре человека, еще более 80 пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии. В здании школы-интерната, как сообщили в Генштабе ВСУ, были «десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации».

Читайте также

В Судже разрушено здание школы-интерната, в котором находились мирные жители. Есть погибшие и раненые Украина утверждает, что удар был нанесен российской авиабомбой. В Минобороны России заявили о ракетной атаке ВСУ

Читайте также

В Судже разрушено здание школы-интерната, в котором находились мирные жители. Есть погибшие и раненые Украина утверждает, что удар был нанесен российской авиабомбой. В Минобороны России заявили о ракетной атаке ВСУ