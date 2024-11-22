Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о возвращении из Украины 46 жителей Курской области
В Россию «в результате переговорного процесса с украинской стороной» 22 ноября вернулись 46 жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.
Как утверждает чиновница, этих россиян вывезли в Украину в августе «украинские вооруженные формирования» во время нападения ВСУ на Курскую область.
«Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей. Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один — новорожденный, один — до 3-х лет, а также инвалид — колясочник», — написала Москалькова в своем телеграм-канале.
Неделю назад омбудсмен сообщала, что располагает информацией о 23 россиянах, вывезенных из Курской области в Украину, и продолжает переговоры об их возвращении с Международным комитетом Красного креста и украинской стороной. В интервью «Аргументам и фактам» Москалькова заявляла, что получила обращения от родственников о более тысячи жителей Курской области, которых вывезли на территорию Украины после наступления ВСУ.