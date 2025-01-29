Хинштейн пообещал составить и опубликовать новый список пропавших в приграничных районах Курской области. Предыдущий раскритиковали жители

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн провел встречу рабочей группы по формированию «единого и открытого» списка жителей приграничья, пропавших при наступлении ВСУ.

Сам список пока не составлен. На встрече, как сообщил Хинштейн, были определены только порядок работы и механизм его формирования. Он пообещал, что список будет размещен на ресурсах правительства Курской области, а также на других платформах.

На встрече кроме родственников пропавших были омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова и представители российского Красного креста, а к работе над списком, по словам Хинштейна, подключили в том числе волонтеров.

«Задача региона — стать точкой сборки для формирования открытого и единого списка. При этом все данные, которые будут в него включены, должны быть тщательно верифицированы и подтверждены. Мы обсудили, как это сделать, и нашли общее понимание», — написал Хинштейн.

Он пообещал, что «значительная часть» работы будет выполнена к следующей встрече, которая запланирована через 10 дней.

Первый список пропавших без вести во время наступления ВСУ в Курской области в начале января опубликовала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. В нем было 517 человек, но жители Курской области раскритиковали список — часть не нашла в нем имена своих родственников, хотя сообщали о них властям, другие говорили, что в нем есть эвакуированные жители и убитая девушка.

После этого родственники жителей Суджанского района запустили в соцсетях акцию с хештегами #ЯМЫСуджа и #ЯМЫнужныелюди, в рамках которой они публиковали фотографии тех, кто остался в районах, оккупированных ВСУ, и требовали помочь сохранить жизни их родных.

Читайте также

«Всем нам казалось, что это на день-два» Суджа уже три месяца занята ВСУ. Сколько людей остается в городе — неизвестно. Вот истории тех, кто смог выбраться и пытается спасти своих близких

Читайте также

«Всем нам казалось, что это на день-два» Суджа уже три месяца занята ВСУ. Сколько людей остается в городе — неизвестно. Вот истории тех, кто смог выбраться и пытается спасти своих близких