Politico сообщил о планах европейских стран захватывать танкеры с российской нефтью

Европейские страны ведут переговоры о масштабных захватах танкеров, которые перевозят российскую нефть по Балтийскому морю. Для этого разрабатываются юридические основания. Об этом сообщил Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Среди обсуждаемых предложений — использование международного права для захвата судов по экологическим или антипиратским основаниям. В другом случае страны могли бы действовать самостоятельно, опираясь на национальные законы для захвата большего количества судов.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, около половины российской нефти, подпадающей под санкции, проходит через Финский залив. Он отметил, что есть случаи обрывов подводных кабелей в Балтийском море и экологические угрозы, связанные с прохождением танкеров.

«Теперь вопрос в том, что мы можем сделать с этими судами? Мы не можем заблокировать все море, но можем контролировать больше. Есть много возможностей», — сказал он.

По словам опрошенных изданием экспертов и юристов, реализация этих планов вряд ли будет простой. Они считают, что это повлечет за собой ответные меры России, высокие финансовые затраты и обременительную логистику.

Руководитель российско-европейского направления в Центре исследований энергетики и чистого воздуха Айзек Леви заявил, что в 2024 году из портов Балтики вышло 348 судов , что составляет 40% от общего объема продаж нефти в России.

По данным The Guardian, европейские и американские судовладельцы продали контрагентам России по меньшей мере 230 танкеров, которые теперь используются в качестве теневого флота для обхода европейских и американских санкций. На продаже этих судов в Индию, Гонконг, Вьетнам и другие страны, не присоединившиеся к западным санкциям, их американские и европейские владельцы заработали более шести миллиардов долларов. Согласно подсчетам, которые приводила газета, теневой флот России сейчас насчитывает около 600 судов, которые обеспечивают 70% российского нефтяного экспорта.

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