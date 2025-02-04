Судовладельцы из ЕС и США заработали шесть миллиардов долларов, продавая третьим странам танкеры для российского теневого флота

Европейские и американские судовладельцы продали контрагентам России по меньшей мере 230 танкеров, которые теперь используются в качестве теневого флота для обхода европейских и американских санкций. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на расследование, проведенное консорциумом европейских СМИ под руководством нидерландского издания Follow the Money.

На продаже этих судов в Индию, Гонконг, Вьетнам и другие страны, не присоединившиеся к западным санкциям, их американские и европейские владельцы заработали более шести миллиардов долларов.

Больше всего танкеров — 127 — продали греческие компании. Британцы продали 22 судна, немцы — 11. В общей сложности суда российским контрагентам продавали компании из 21 из 35 стран, которые ввели санкции против нефтяного экспорта из РФ.

Как подсчитали авторы расследования, теневой флот России сейчас насчитывает около 600 судов, которые обеспечивают 70% российского нефтяного экспорта.

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