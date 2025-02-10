Украинские беспилотники атаковали Краснодар. Обломки дрона попали в жилой комплекс

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 10 февраля сбили над Краснодаром украинский беспилотник, сообщил мэр города Евгений Наумов в телеграм-канале. По его словам, обломки дрона упали на жилой дом в районе Сенного рынка, повредив технические помещения на крыше

Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, поврежден жилой комплекс «Центральный», высотой от 18 до 25 этажей. По словам губернатора, «обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания».

По данным властей, в результате падения обломков БПЛА никто не ранен, а квартиры не получили повреждений.

Момент падения беспилотника попал на кадры видео, которое опубликовал телеграм-канал Astra.

Внимание. На записи есть мат.

В соцсетях появились видеозаписи, снятые после атаки дронов на Краснодар. На кадрах виден поврежденный жилой дом, а также части беспилотника на улице.

Украинские беспилотники в ночь на 10 февраля также атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, под удар попал Миллеровский район, силы ПВО сбили беспилотники. Никто не пострадал, разрушений нет, заявил губернатор.

Кроме того ночью дроны атаковали Брянскую область. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, силы ПВО уничтожили три беспилотника, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны РФ заявили, что в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников. Семь из них сбили в Краснодарском крае, три — в Брянской области, два — в Ростовской, по одному — в Белгородской и Курской областях. Кроме того, один дрон сбили над территорией аннексированного Крыма.