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«Верните нам ядерное оружие. Дайте нам ракетные комплексы»
Интервью Владимира Зеленского британскому ведущему Пирсу Моргану. Главные цитаты
2 минуты
13:52, 5 февраля 2025
Президент Украины Владимир Зеленский дал большое
интервью
британскому журналисту Пирсу Моргану. В ходе полуторачасового разговора Зеленский призвал дать Украине
ядерное оружие
, если вопрос о вступлении Украины в НАТО растянется на годы. Кроме того, Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, «если это единственный вариант, при котором мы можем принести мир гражданам Украины». Также украинский президент жестко раскритиковал американского журналиста Такера Карлсона, который в 2024 году брал интервью у Путина, а недавно назвал Зеленского диктатором. По словам Зеленского, Карлсону надо перестать «вылизывать задницу» Путину.
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