155-я бригада ВСУ столкнулась с массовым дезертирством, но восстановила боеспособность и защищает Покровск. Фотографии

155-я отдельная механизированная бригада ВСУ, носящая имя Анны Киевской, прошла обучение во Франции и получала французские вооружения. В конце 2024 года украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что из 155-й бригады, не вступая в бой, дезертировали 1700 военных, а еще 50 сбежали во время учений во Франции. Власти Франции информацию о нескольких десятках дезертиров подтвердили. В ВСУ также признали факты дезертирства. Бутусов утверждал, что недавно сформированную 155-ю бригаду отправили воевать на покровское направление, где наступают войска РФ, не обеспечив дронами и средствами радиоэлектронной борьбы, а затем еще и сняли с должностей ее руководство, оставив без управления. В начале февраля украинский ТСН опубликовал репортаж, в котором утверждалось, что 155-я бригада восстановила боеспособность и обороняет Покровск. «У нас люди ушли еще с полигона. Люди уходили во Франции. Люди шли, когда мы пересекали границу с Польшей, когда мы возвращались из Франции. Но когда бригада встала в районе выполнения задач, здесь остались сознательные», — заявил украинским журналистам командир батареи 155-й бригады Петр. «Медуза» публикует фотографии бойцов 155-й бригады, держащих оборону на покровском направлении.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Назар — командир дивизиона 155-й бригады в штабе на линии фронта под Покровском. 9 февраля 2025 года Pierre Crom / Getty Images

На вооружении у 155-й бригады, в числе прочего, стоят французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, использующие 155-миллиметровые снаряды. 9 февраля 2025 года Pierre Crom / Getty Images

Бойцы 155-й бригады грузят опустевшие ящики для снарядов на линии фронта под Покровском. 9 февраля 2025 года Pierre Crom / Getty Images

Военные из 155-й бригады прикрывают САУ CAESAR сетью. 9 февраля 2025 года Pierre Crom / Getty Images

САУ CAESAR 155-й бригады под Покровском. 9 февраля 2025 года Pierre Crom / Getty Images

Российский беспилотник, сбитый под Покровском. 9 февраля 2025 года Pierre Crom / Getty Images