Российские войска атаковали Украину ракетами и дронами. В Полтавской области повреждена газовая инфраструктура

Российские войска в ночь на 11 февраля атаковали объекты энергетики Украины, сообщил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко. По его словам, под атаку попала газовая инфраструктура.

В «Нафтогазе» уточнили, что повреждения получили производственные мощности компании в Полтавской области. Никто не пострадал.

В результате ракетного удара без газоснабжения осталась девять населенных пунктов Миргородского района Полтавской области, сообщили в региональной администрации.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 11 февраля российская армия нанесла комбинированный удар 19 ракетами разных типов по Полтавской области. Кроме того, Украину атаковали 124 беспилотника. ВСУ отчитались, что 57 дронов сбито, еще 64 «локационно потеряны».

Обновлено. Минобороны РФ заявило, что ночью нанесло групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов. «Цели удара достигнуты», — отчиталось российское военное ведомство.

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