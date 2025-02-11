Украинские военнослужащие, получившие психические травмы, проходят реабилитацию в Харькове. Фотографии

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в ходе боев ранения получили более ста тысяч военнослужащих украинской армии. Многим из них, помимо непосредственно физического лечения, требуется психологическая реабилитация. Она оплачивается государством, однако правозащитники и СМИ указывают, что в стране не хватает реабилитационных центров, и многие военные вынуждены тратить на восстановление собственные деньги. Власти пытаются решать эту проблему, форсируя подготовку специалистов, Минобороны Украины периодически отчитывается о введении новых программ психологической поддержки и восстановления. На фотографиях — реабилитационный центр в Харькове, где оказывают психологическую помощь военным, получившим . С начала полномасштабного вторжения в нем прошли реабилитацию более 10 тысяч человек.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA