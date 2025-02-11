Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что в действиях российских властей, установивших после начала полномасштабного вторжения в Украину ответственность за «дискредитацию» армии и «фейки» о вооруженных силах, имело место нарушение статьи о свободе выражения мнения Европейской конвенции о правах человека.

Суд рассмотрел жалобу от «Новой газеты» и телеканала «Дождь», которые были заблокированы после начала войны, а также 178 индивидуальных заявителей, привлеченных к ответственности по административным и уголовным статьям.

ЕСПЧ посчитал это нарушением статьи 10 о свободе выражения мнений.

«Имела место системная и широко распространенная практика ограничения сообщений, связанных с войной в Украине, что свидетельствует о скоординированных усилиях по подавлению инакомыслия, а не по противодействию угрозе национальной безопасности. По сути, национальные суды криминализировали любые слова и заявления, которые противоречили официальной версии, описывающей вторжение в Украину как „специальную военную операцию“», — говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

В отношении ряда заявителей суд установил нарушение статьи 3 (о запрещении бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции о правах человека.

ЕСПЧ напомнил, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину, назвав его «специальной военной операцией». Власти сразу же заявили, что для освещения « » следует использовать только официальные источники информации, а 4 марта Госдума приняла законы о «фейках» про армию и о «дискредитации» российских вооруженных сил.

«Суд установил, что отдельные заявители были арестованы, помещены под стражу и осуждены либо в уголовном, либо в административном порядке. Некоторые были объявлены „иностранными агентами“ или „экстремистами/террористами“, в то время как у других были заморожены банковские счета. Доступ к СМИ был заблокирован, а у „Новой газеты“ была отозвана лицензия. Такие меры <…> равны вмешательству в их право на свободу выражения мнения», — говорится в решении.

Суд решил, что Россия должна выплатить заявителям по 7500 евро в качестве компенсации морального вреда и по 850 евро в качестве компенсации судебных издержек и расходов.

Россия вышла из ЕСПЧ и перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека в 2022 году. Решения ЕСПЧ, вступившие в законную силу после 15 марта 2022 года, она выполнять отказывается.