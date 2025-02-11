Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил российским политикам, правозащитникам и общественникам, которые получали деньги от Агентства США по международному развитию (USAID), «публично признаться и покаяться на Красной площади». Об этом он заявил на очередном заседании депутатов, фрагмент его выступления опубликовал «Коммерсант».

«Вот они сейчас уехали, релоканты, в надежде, что их USAID будет финансировать там, за рубежом. А сейчас будут сидеть голодные, холодные, в надежде, что им опять что-то подадут. Никто не подаст», — сказал Володин.

По словам спикера Госдумы, власти РФ должны запросить у Конгресса США списки, кого из россиян финансировала USAID. «Если они признали вражеской организацию, пускай дадут нам списки. Конгресс пришлет списки — мы отдадим их в ФСБ», — добавил он.

Дональд Трамп в первый день на посту президента заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы проверить, насколько программы агентства соответствуют «американским ценностям» и целям внешней политики США. В феврале был закрыт офис агентства, его сотрудникам сказали работать удаленно. По данным Reuters, власти США готовят масштабные сокращения в USAID, из 10 тысяч сотрудников рабочие места могут сохранить только около 300 человек.

По данным Исследовательской службы конгресса США, в 2023 финансовом году агентство оказало помощь более чем 130 странам, в том числе Украине, Эфиопии, Иордании, Демократической Республике Конго, Сомали, Йемену и Афганистану. За 2023 год агентство распределило помощь в размере более чем 40 миллиардов долларов.