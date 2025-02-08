Дональд Трамп (и Илон Маск) у власти всего три недели, а многие аналитики уже в ужасе. Вот что они говорят «Назвать это конституционным кризисом было бы слишком мягко. Это конституционный крах»

Илон Маск вместе с сыном приехал в Капитолий, чтобы обсудить с законодателями будущую деятельность DOGE. 5 декабря 2024 года Anna Moneymaker / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Дональд Трамп начал свой второй президентский срок меньше месяца назад. Но то, что он вместе со своим спонсором Илоном Маском успел сделать за это время, вызывает у его сторонников реакции в диапазоне от восторга до беспокойства, а у противников — от возмущения до ужаса. «Медуза» изучила, что американские журналисты и эксперты пишут о первых неделях президентства Трампа.

Аналитики отмечают, что по сравнению с первым президентским сроком Дональд Трамп более подготовлен (с юридической точки зрения многие его указы составлены лучше), но все так же склонен создавать вокруг себя атмосферу хаоса. Он и его команда ежедневно отдают множество распоряжений, делают громкие заявления и генерируют поводы для новостей. После инаугурации крупнейшие американские СМИ пишут в основном о Трампе — и еще об Илоне Маске.

Есть мнение, что это продуманная тактика (бывший главный советник Трампа Стив Бэннон описывал ее словами «затопить зону»). Она дает сразу несколько преимуществ. Во-первых, показывает избирателям напористость новой администрации. Во-вторых, позволяет контролировать информационную повестку. В-третьих, деморализует политических противников: они могут теряться, выбирая, на что им стоит реагировать в первую очередь.

Вот что Дональд Трамп успел сделать за первые 20 дней своего второго срока (это только самые резонансные решения, да и то не все).

Иммиграция . На границу с Мексикой отправлены дополнительные войска, возобновилось строительство стены. Выросло число задержаний мигрантов, ускорена процедура депортации (в кандалах). Усилилось давление на «города-убежища», которые отказываются помогать федеральным властям в высылке нелегальных мигрантов. Трамп пытался ограничить предоставление американского гражданства по праву рождения, но выполнение этого указа приостановил суд.

. На границу с Мексикой отправлены дополнительные войска, возобновилось строительство стены. Выросло число задержаний мигрантов, ускорена процедура депортации (в кандалах). Усилилось давление на «города-убежища», которые отказываются помогать федеральным властям в высылке нелегальных мигрантов. Трамп пытался ограничить предоставление американского гражданства по праву рождения, но выполнение этого указа приостановил суд. Пошлины . Президент США наложил 10-процентные пошлины на импорт из Китая, а также 25-процентные на импорт из Канады и Мексики (но отложил их, когда эти страны пообещали лучше защищать общие с США границы), пообещал 50-процентные пошлины Колумбии (но отказался от них, когда Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы из Америки), пригрозил пошлинами Евросоюзу и странам БРИКС.

. Президент США наложил 10-процентные пошлины на импорт из Китая, а также 25-процентные на импорт из Канады и Мексики (но отложил их, когда эти страны пообещали лучше защищать общие с США границы), пообещал 50-процентные пошлины Колумбии (но отказался от них, когда Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы из Америки), пригрозил пошлинами Евросоюзу и странам БРИКС. Сектор Газа, Панама и Гренландия . Трамп представил крайне произраильский план будущего переустройства сектора Газа, заявив, что США возьмут эту территорию «под свой контроль» и выселят оттуда палестинцев. Он также настаивает, что США — ради безопасности всего Запада — должны контролировать Панамский канал и Гренландию (и убедил власти Дании в серьезности своих намерений).

. Трамп представил крайне произраильский план будущего переустройства сектора Газа, заявив, что США возьмут эту территорию «под свой контроль» и выселят оттуда палестинцев. Он также настаивает, что США — ради безопасности всего Запада — должны контролировать Панамский канал и Гренландию (и убедил власти Дании в серьезности своих намерений). . Трамп и его команда помиловали сторонников президента, осужденных по делам о попытке захвата Капитолия, уволили ряд прокуроров, которые расследовали эти дела, а также затребовали личные данные агентов ФБР, принимавших участие в расследованиях, связанных с Трампом.

. Трамп и его команда помиловали сторонников президента, осужденных по делам о попытке захвата Капитолия, уволили ряд прокуроров, которые расследовали эти дела, а также затребовали личные данные агентов ФБР, принимавших участие в расследованиях, связанных с Трампом. DEI . Трамп прекратил все программы по продвижению «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) в правительстве и в армии. Он поручил, чтобы в документах признавали только два гендера — «мужской и женский», прекратил поддержку программ по транспереходу несовершеннолетних, запретил трансгендерным спортсменам выступать в женских соревнованиях.

. Трамп прекратил все программы по продвижению «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) в правительстве и в армии. Он поручил, чтобы в документах признавали только два гендера — «мужской и женский», прекратил поддержку программ по транспереходу несовершеннолетних, запретил трансгендерным спортсменам выступать в женских соревнованиях. DOGE и федеральное правительство. Илон Маск и возглавляемый им Департамент государственной эффективности (DOGE) начали обещанный «крестовый поход» на правительство. Под лозунгом снижения расходов и повышения эффективности эмиссары DOGE вошли в руководство федеральных агентств, получили доступ к платежным системам правительства и начали ревизию его расходов, попытались добиться массового увольнения госслужащих, поучаствовали в разгроме Агентства США по международному развитию (USAID).

Cудя по разделам «Мнения» в американских СМИ, наибольшее внимание колумнистов сначала привлек риск новых торговых войн, но после тарифных сделок Белого дома с Канадой и Мексикой они переключились на события, которые разворачиваются вокруг федерального правительства. Разброс оценок широк — от восхищения до ужаса.

Так, колумнист лояльного Трампу телеканала Fox News Дэвид Маркус убеждал читателей, что и в истории с пошлинами, и в истории с USAID президент использовал в своих интересах: «Своим самым ярым сторонникам он подтвердил готовность обрушить молот на , а тем, кто был менее горяч, продемонстрировал терпение и готовность к компромиссу». Свой тезис о том, что Трамп мастерски извлекает выгоду из неопределенности, Маркус постарался подкрепить метафорами, заметив, что «даже волнистые светлые локоны [президента] выражают контролируемый хаос».

The Wall Street Journal писала, что USAID «стало чем-то вроде святыни в Вашингтоне, даже если оно приносит гораздо меньше пользы, чем заявлено», и что агентство «нуждается в генеральной уборке» — но подчеркивало, что Маску нужны «более последовательные политические усилия, чем воющий ветер твитов посреди ночи», иначе его инициативы застрянут в суде. Так и случилось, только не с USAID. Суд затормозил предложенное Маском увольнение госслужащих с сохранением 8-месячной зарплаты и постановил отобрать у DOGE доступ к платежной системе Минфина.

О том, что представители DOGE (среди которых 20-летние программисты) получили доступ к ней, стало известно в конце прошлой недели. Это вызвало возмущение, поскольку через платежную систему Минфина проходят все расходы федерального правительства, в ней содержатся данные миллионов жителей США, получающих социальные, страховые или другие государственные выплаты, а также данные правительственных подрядчиков, в том числе прямых конкурентов компаний Маска. Ситуацию еще больше накалили сообщения миллиардера о том, что DOGE будет блокировать платежи правительства (Минфин это отрицал).

Если Маск действительно получил контроль над государственными расходами, «то мы, возможно, уже пережили то, что можно назвать переворотом XXI века», заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. «На улицах может не быть танков, но реальный контроль над правительством, возможно, уже выскользнул из рук избранных должностных лиц», — добавил он.

Тайлер МакБрайен, редактор журнала о национальной безопасности Lawfare, в своей колонке в The New York Times (эту газету не любит ни Трамп, ни Маск) предупредил не о «перевороте», но о «захвате государства» — ситуации, когда сверхбогатые люди «могут направлять политические решения и государственные средства в собственных интересах». МакБрайен привел в пример родину Маска, Южную Африку, где семья индийских бизнесменов Гупта обогатилась на торговле алмазами благодаря связям с президентом.

Колумнист USA Today Рекс Хаппке, описывая то, что происходит в Вашингтоне, обратился к «сторонникам теории заговора правого толка»: «Привет, ребята. Помните, как вы вечно лепетали о теневых миллиардерах, пытающихся установить тоталитарное правительство, „новый мировой порядок“ и тому подобное? <…> У вас наконец-то появился настоящий миллиардер, который взял правительство под контроль».

Рассуждая, можно ли что-то противопоставить Трампу и «неизбранному миллиардеру» (так называют Маска, подчеркивая несоответствие его официального статуса размаху его вмешательства в работу правительства), многие наблюдатели — в том числе консерваторы — сетуют на слабость Конгресса, где большинство в обеих палатах составляют однопартийцы президента. «Трамп не получает даже шепота от республиканцев в качестве сопротивления на Капитолийском холме. <…> Но они бы выли, если бы то же самое делал президент-демократ», — пишет колумнистка The Washington Post Карен Тумулти.

«Назвать происходящее конституционным кризисом было бы слишком мягко. Это конституционный крах», — убеждена она.

Достается не только республиканцам, но и демократам «Трамп сжигает свод правил Америки. Если он продолжит в том же духе, у демократов не останется иного выбора, кроме как отправить ему резкое письмо», — иронизирует Эдвард Люс, колумнист Financial Times. Другие авторы отмечают попытки демократов в Конгрессе препятствовать Трампу, но констатируют, что они не могут повлиять на ситуацию. «У тех, у кого есть прямая институциональная власть, чтобы нажать на тормоза, нет воли, а у тех, у кого есть воля, нет власти», — пишет колумнист The New York Times Джамель Буи.

«Это, может, и не крах системы, но это похоже на крах верховенства закона», — сказал CNN Кори Бреттшнайдер, автор книги «Президенты и народ» об американских лидерах, угрожавших демократии. Он в числе тех, кто считает, что Трамп превышает полномочия, пытаясь расформировать USAID (агентство нельзя закрыть без одобрения Конгресса), отменить гражданство по рождению (для этого надо менять Конституцию) или позволяя людям из DOGE анализировать федеральные расходы (которые утверждает Конгресс).

Впрочем, с этой точкой зрения согласны не все. Например, колумнист The Washington Post Джейсон Уинник считает, что пока действия Трампа «не являются конституционной чрезвычайной ситуацией» и заслуживают лишь «наблюдения». По мнению Уинника, тревогу надо будет бить, если Трамп начнет игнорировать судебные решения: «Если Минюст заявит, что не обязан уважать решение „судьи Байдена“, это будет код „красный“». О том, что неподчинение Трампа решению суда станет поворотным моментом, пишут и другие колумнисты.

Американские суды уже заморозили несколько инициатив Белого дома, а также приняли иски из-за увольнения сотрудников USAID и деанонимизации агентов ФБР, которые расследовали дела против Трампа. Но суды не смогут остановить президента США, как хотелось бы его политическим противникам. Во-первых, потому что разбирательства длятся долго, а во-вторых, потому что в Верховном суде превалируют судьи-консерваторы. Поэтому противники Трампа ждут , а пока их настроения можно описать этим заголовком СNN «Трамп будет продолжать захват власти, пока кто-нибудь его не остановит — и это произойдет нескоро».