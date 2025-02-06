Трамп запретил трансгендерным спортсменам выступать в женских соревнованиях

Президент США Дональд Трамп 5 февраля подписал указ, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в одних соревнованиях с женщинами. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Отныне женский спорт будет только для женщин. Борьба за женские виды спорта окончена», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Восточном зале Белого дома (цитата по The Washington Post).

Указ президента США запрещает трансгендерным людям выступать в женских и девичьих спортивных командах. Учебные заведения, которые допустят подобное, будут лишены федерального финансирования.

Действие указа распространяется преимущественно на школьные, университетские и любительские состязания. При этом администрация Трампа рассчитывает, что Олимпийский комитет США и Национальная ассоциация студенческого спорта больше не позволят трансгендерным людям соревноваться с женщинами, пишет CNN.

Трамп также заявил, что США будут отказывать в визах трансгендерным спортсменам.

После вступления в должность президента Дональд Трамп начал широкую кампанию против трансгендерных людей. В первый же день на посту он подписал указ, согласно которому власти США будут признавать только два гендера — «мужской и женский». На вторую неделю на посту Трамп подписал указ, предусматривающий наказание для учителей, которые помогают ученикам «социально перестроиться».

Некоторые критики трансгендерных спортсменов считают, что у них есть несправедливое преимущество в спорте. Однако, согласно обзору журнала Sports Medicine, выпущенному в 2017 году, нет «никаких прямых или последовательных исследований», доказывающих, что трансгендерные люди имеют преимущество в спорте, пишет CNN.

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