Трамп пригрозил Колумбии пошлинами в 50% за отказ принять депортационные рейсы. Глава страны пообещал отправить за колумбийцами президентский самолет

Президент США Дональд Трамп объявил, что введет против Колумбии санкции и пошлины на импорт после того, как президент страны Густаво Петро отказался принять два военных самолета, которые депортировали колумбийских граждан.

Как написал Трамп, ему сообщили, что двум депортационным рейсам из США «с большим количеством нелегальных преступников на борту» не разрешили приземлиться в Колумбии из-за приказа, отданного президентом страны Густаво Петро. По словам Трампа, действия Петро «поставили под угрозу национальную и общественную безопасность США», и в ответ на это он поручил своей администрации принять ряд мер:

ввести пошлины 25% на весь импорт, а через неделю повысить их до 50%;

отозвать визы для колумбийских чиновников и запретить им поездки;

ввести визовые санкции для всех членов правящей партии, членов семей и сторонников колумбийского правительства;

усилить таможенные и пограничные проверки граждан Колумбии и грузов;

ввести банковские и финансовые санкции против Колумбии.

Президент Колумбии Густаво Петро, который заявлял, что не примет депортационные рейсы, пока администрация Трампа не будет обращаться с колумбийскими мигрантами с «достоинством и уважением», ответил на угрозы американского лидера длинным постом в соцсетях. Он заявил, что не хочет, «чтобы рядом с Колумбией были работорговцы», отметил, что его не пугает блокада со стороны США и тоже установил 50%-ю пошлину.

Однако через несколько часов офис президента Колумбии выпустил заявление, в котором сообщил, что «преодолел тупиковую ситуацию с правительством США» и пообещал отправить за колумбийскими мигрантами президентский самолет. «Мы продолжим принимать колумбийцев, которые возвращаются в качестве депортированных, гарантируя им достойные условия как гражданам, обладающим правами», — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт также опубликовала заявление, в котором говорится, что пошлины и санкции будут «оставлены в резерве», поскольку президент Колумбии согласился на условия.

The New York Times отмечает, что США являются крупнейшим торговым партнером Колумбии, а основные статьи колумбийского экспорта на американский рынок включают сырую нефть, кофе и срезанные цветы. В 2022 году товарооборот между двумя странами составил 53,5 миллиарда долларов.