Администрация президента США Дональда Трампа готовится провести массовые увольнения в Агентстве США по международному развитию (USAID).

Из более чем десяти тысяч сотрудников по всему миру работу смогут сохранить только 294 человека, сообщило 7 февраля агентство Reuters, ссылаясь на источники. По словам собеседников агентства, в африканском бюро агентства останутся 12 сотрудников, в азиатском — восемь. Источники добавили, что некоторые сотрудники уже получили уведомления об увольнении.

«Это возмутительно», — заявил Reuters бывший глава USAID (1993-1999), старший научный сотрудник Института Уотсона при Брауновском университете Джон Брайан Этвуд. По его словам, массовые увольнения приведут к уничтожению агентства, которое помогало десяткам миллионов человек по всему миру. «Многие люди не выживут», — считает Этвуд.

Администрация Трампа объявила 4 февраля, что планирует отправить в отпуск всех сотрудников USAID, а также отозвать тысячи сотрудников, работающих за пределами США. В заявлении на сайте USAID сказано, что с 7 февраля в отпуск уйдут все нанятые сотрудники, за исключением тех, кто «отвечает за критически важные функции, основное руководство и специально разработанные программы».

Государственный департамент США не ответил на запрос Reuters.

Дональд Трамп в первый день на посту президента заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы проверить, насколько программы агентства соответствуют «американским ценностям» и целям внешней политики США. Администрация Трампа в начале февраля ложно обвинила USAID в том, что агентство финансировало «беспрецедентное выращивание мака и производство героина в Афганистане», а также оплату пайков для боевиков террористической группировки «Аль-Каеда». Власти США планируют объединить USAID с Госдепартаментом.

По данным Исследовательской службы конгресса США, в USAID работали более 10 тысяч человек по всему миру, две трети из них — за пределами США. В 2023 финансовом году агентство оказало помощь более чем 130 странам, в том числе Украине, Эфиопии, Иордании, Демократической Республике Конго, Сомали, Йемену и Афганистану. За 2023 год агентство распределило помощь в размере более чем 40 миллиардов долларов.

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