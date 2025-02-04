Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в своих соцсетях, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о приостановке пошлин на импорт канадских товаров в Америку как минимум на 30 дней.

По словам Трюдо, он «хорошо поговорил» с Трампом. В результате Канада реализует план стоимостью 1,3 миллиарда долларов — укрепит границу новыми вертолетами, технологиями и персоналом, улучшит координацию с американскими партнерами и увеличит ресурсы для прекращения потока наркотика фентанила. Трюдо пообещал, что над защитой границы будут работать почти 10 тысяч человек.

Кроме этого, премьер-министр Канады пообещал взять на себя новые обязательства по назначению «царя фентанила» (так называется должность), а также внести картели в список террористов, обеспечить круглосуточное наблюдение за границей и запустить канадско-американские силы для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег.

«Я также подписал новую директиву разведки об организованной преступности и фентаниле, и мы поддержим ее 200 миллионами долларов», — добавил Трюдо.

Трамп на пост Трюдо в соцсети X ответил постом в соцсети TruthSocial. Он подтвердил, что Канада согласилась обеспечить безопасность северной границы «и, наконец, положить конец смертоносному бедствию наркотиков». «Я очень доволен этим первоначальным результатом, и объявленные в субботу пошлины будут приостановлены на 30 дней, чтобы посмотреть, можно ли структурировать окончательное экономическое соглашение с Канадой», — добавил он.

2 февраля Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики и 10-процентных — на импорт из Китая. Введение пошлин объяснялось необходимостью «заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков» в США.

На следующий день президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что по итогам разговора с Дональдом Трампом ей удалось достичь соглашения об отсрочке пошлин на — также на 30 дней. Мексика тоже пообещала отправить 10 тысяч бойцов нацгвардии на границу с США для усиления борьбы с контрабандой наркотиков и начать совместную работу над вопросами безопасности и двусторонней торговли.