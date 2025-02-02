Трамп ввел тарифы на импорт из Китая, Канады и Мексики. В Оттаве и Мехико заявили об ответных тарифах

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики и 10-процентных — на импорт из Китая.

В опубликованном на сайте Белого дома документе уточняется, что в отношении энергоносителей из Канады будет применяться более низкий тариф — 10%. Введение тарифов объясняется в нем необходимостью «заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков» в США.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ заявила, что поручает своему министру экономики «реализовать план Б, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики». Она добавила, что проблемы решаются «не путем введения тарифов, а путем переговоров и диалога» и предложила Трампу создать рабочую группу с участием специалистов в области общественного здравоохранения и безопасности.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также объявил о введении ответных 25-процентных пошлин на импорт из США на сумму до 155 миллиардов долларов. Под действие тарифов попадут алкоголь, продукты, одежда, обувь, бытовая техника, мебель, пиломатериалы и другое. Трюдо добавил, что действия Трампа «разделили нас, а не объединили» и напомнил, что канадские войска сражались вместе с американцами в Афганистане и помогали во время кризисов.

В министерстве торговли Китая заявили, что введение пошлин «серьезно нарушает» правила Всемирной торговой организации и пообещали подать жалобу в ВТО и принять «соответствующие контрмеры». Какими они будут — не уточняется. В МИД Китая пошлины назвали «неконструктивными».