Трамп и президент Мексики договорились отсрочить введение 25-процентных пошлин на импорт мексиканских товаров в США

Президенты Мексики и США Клаудия Шейнбаум и Дональд Трамп пришли к соглашению об отсрочке 25-процентных пошлин на импорт мексиканских товаров в США. Об этом Шейнбаум сообщила в соцсетях.

По словам Шейнбаум, договоренности удалось достичь по итогам «хорошего» личного разговора двух президентов. Отсрочка будет действовать один месяц. Мексика, в свою очередь, отправит 10 тысяч бойцов нацгвардии на границу с США для усиления борьбы с контрабандой наркотиков.

Шейнбаум сообщила, что американские и мексиканские чиновники с 3 февраля начнут совместную работу над вопросами безопасности и двусторонней торговли.

Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики 2 февраля. Тогда же он ввел пошлины в 10% на товары из Китая. Эти действия объяснялись необходимостью «заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков» в США.

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