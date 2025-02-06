«Остановите переворот. Никто не голосовал за Маска» Первые решения администрации Трампа вызвали протесты по всей стране. Фотографии
Дональд Трамп с 20 января 2025 года, когда он вступил в должность президента США, подписал ряд законов, вызвавших огромный резонанс как в США, так и по всему миру. В первый же день в Белом доме Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения, поменял правила приема мигрантов и предоставления убежища, инициировал выход США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату, а также приостановил предоставление помощи через Агентство по международному развитию (USAID), работавшее по всему миру.
Помимо этого, Трамп объявил о готовности начать торговую войну с Канадой, Мексикой и Китаем, запретил трансгендерным спортсменам выступать в женских соревнованиях, усложнил доступ к трансгендерному переходу для подростков, а также объявил, что власти США признают только два гендера — «мужской и женский». Активность нового президента США распространилась и за пределы страны, в числе прочего он объявил, что США готовы «взять под контроль» сектор Газа.
Не менее ярко проявил себя и созданный Трампом Департамент государственной эффективности (DOGE) под руководством основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, получивший широкие полномочия.
В ответ в соцсетях зародилось «Движение 50501» (50 протестов, 50 штатов, один день), участники которого, используя хештеги #buildtheresistance и #50501, призывают жителей страны встать на защиту демократии, которой, по их мнению, угрожает Трамп и его администрация. Они считают, что Трамп последовательно реализует разработанный его соратниками план, известный как «Проект 2025» («Медуза» подробно писала о нем здесь). При этом сам Трамп, как отмечает CNN, неоднократно говорил, что не знаком с этим документом.
«Медуза» публикует фотографии с акций в рамках «Движения 50501», которые прошли 5 февраля.