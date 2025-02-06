«Остановите переворот. Никто не голосовал за Маска» Первые решения администрации Трампа вызвали протесты по всей стране. Фотографии

Дональд Трамп с 20 января 2025 года, когда он вступил в должность президента США, подписал ряд законов, вызвавших огромный резонанс как в США, так и по всему миру. В первый же день в Белом доме Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения, поменял правила приема мигрантов и предоставления убежища, инициировал выход США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату, а также приостановил предоставление помощи через Агентство по международному развитию (USAID), работавшее по всему миру.

Помимо этого, Трамп объявил о готовности начать торговую войну с Канадой, Мексикой и Китаем, запретил трансгендерным спортсменам выступать в женских соревнованиях, усложнил доступ к трансгендерному переходу для подростков, а также объявил, что власти США признают только два гендера — «мужской и женский». Активность нового президента США распространилась и за пределы страны, в числе прочего он объявил, что США готовы «взять под контроль» сектор Газа.

Не менее ярко проявил себя и созданный Трампом Департамент государственной эффективности (DOGE) под руководством основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, получивший широкие полномочия.

В ответ в соцсетях зародилось «Движение 50501» (50 протестов, 50 штатов, один день), участники которого, используя хештеги #buildtheresistance и #50501, призывают жителей страны встать на защиту демократии, которой, по их мнению, угрожает Трамп и его администрация. Они считают, что Трамп последовательно реализует разработанный его соратниками план, известный как «Проект 2025» («Медуза» подробно писала о нем здесь). При этом сам Трамп, как отмечает CNN, неоднократно говорил, что не знаком с этим документом.

«Медуза» публикует фотографии с акций в рамках «Движения 50501», которые прошли 5 февраля.

Протестующие у капитолия штата Миннесота. В руках у одного из демонстрантов плакат «Илон Маск — ужасный президент». Сент-Пол, 5 февраля 2025 года Nick Wosika / Icon SMI / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Демонстранты в столице штата Вашингтон — Олимпии. Среди надписей на плакатах: «Сопротивляйтесь фашизму», «Америка для всех», «Остановите переворот — никто не голосовал за Маска» и «НАТО, спаси нас». 5 февраля 2025 года Lindsey Wasson / AP / Scanpix / LETA

Участница акции в Нью-Йорке с плакатом «Eat The Rich» — лозунгом, популярным среди сторонников анархистских, левых и антикапиталистических движений. Один из его переводов на русский — «Жри буржуев». 5 февраля 2024 года Edna Leshowitz / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Демонстрант с флагом, часть которого американский, часть — мексиканский. Что происходит на границе США и Мексики после ужесточения Трампом миграционной политики, можно посмотреть здесь . Лос-Анджелес, штат Калифорния, 5 февраля 2025 года David Swanson / Reuters / Scanpix / LETA

«Прекратите делать вид, что расизм — это патриотизм» и «Пожалуйста, помогите мне сдать мою теслу по trade-in» — надписи на плакатах демонстрантов в Лас-Вегасе, штат Невада. 5 февраля 2025 года John Locher / AP / Scanpix / LETA

Демонстранты в Филадельфии, штат Пенсильвания. 5 февраля 2025 года Matt Rourke / AP / Scanpix / LETA

Акция протеста в Трентоне — столице штата Нью-Джерси. «Демократия — не автократия», написано на плакате справа. 5 февраля 2025 года Brian Branch Price / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Демонстрант в костюме Капитана Америки на ступенях капитолия в Сакраменто — столице штата Калифорния. 5 февраля 2025 года Fred Greaves / AFP / Scanpix / LETA

Демонстранты у капитолия штата Калифорния. Сакраменто, 5 февраля 2025 года Justin Sullivan / Getty Images

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