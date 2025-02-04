Китай объявил о введении ответных пошлин на уголь, нефть и сжиженный газ из США

Китай объявил о введении пошлин в 15% на импорт американского угля и сжиженного природного газа (СПГ) и в 10% — на импорт нефти, сельхозтехники и автомобилей с большим объемом двигателя.

В заявлении министерства коммерции КНР также говорится, что китайские власти начали расследование в отношении Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, Пекин заявил, что обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на действия США. «Одностороннее повышение тарифов США серьезно нарушает правила. Это не только бесполезно для решения собственных проблем, но и наносит ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США», — говорится в заявлении министерства.

Также Китай усиливает экспортный контроль в отношении товаров, связанных с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.

Эти меры стали ответом на введение президентом США Дональдом Трампом 10-процентных пошлин на импорт из Китая, о которых он объявил 2 февраля.

2 февраля Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики и 10-процентных — на импорт из Китая. Введение пошлин объяснялось необходимостью «заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков» в США.

На следующий день президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что договорилась с Трампом об отсрочке пошлин на 30 дней в обмен на усиление границы с США. Вскоре вслед за ней о такой же отсрочке договорился с президентом США премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пообещавший реализовать план укрепления границы стоимостью 1,3 миллиарда долларов.

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