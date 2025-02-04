Илон Маск и его DOGE начали «поглощение» правительства США Миллиардеру и его топ-менеджерам помогают молодые программисты. Один из них только недавно окончил школу

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После того, как Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, в Вашингтоне начал действовать Департамент государственной эффективности под руководством Илона Маска. Это структура, которая должна за 18 месяцев повысить эффективность работы американского правительства, а потом исчезнуть. У нее невнятные, но (как показала последняя неделя) очень широкие полномочия, и она уже начала захватывать контроль в ряде федеральных агентств США под предлогом проверки их деятельности. Рассказываем, как это происходит.

Что такое DOGE

13 ноября, через неделю после победы на президентских выборах в США, Дональд Трамп объявил, что его единомышленник и крупнейший спонсор его избирательной кампании, руководитель Tesla и Space X Илон Маск возглавит новый Департамент государственной эффективности. В оригинале он называется Department of Government Efficiency, сокращенно DOGE — так же, как любимая криптовалюта Маска, курс которой он взвинтил своими твитами в 2021 году.

В программной статье о работе DOGE в The Wall Street Journal говорилось, что департамент сосредоточится на устранении избыточных нормативных актов, сокращении чиновников и расходов. Он будет внедрять в федеральные агентства своих людей, которые должны предоставлять рекомендации о том, какие правила стоит упростить или отменить, каких сотрудников уволить и как сэкономить. Маск заявлял, что благодаря DOGE экономия составит до 2 триллионов долларов, или около трети федерального бюджета. Но в этом были сомнения.

Маск и Трамп обещали, что DOGE «уничтожит бюрократию» и «потрясет систему». При этом в указе о создании департамента, который Трамп подписал после инаугурации, его задачи были сформулированы куда менее амбициозно — модернизация технологий федерального правительства для повышения его эффективности. Эта формулировка, а также статус DOGE (временная внеправительственная структура) натолкнули часть юристов на мысль, что администрация Трампа стремится снизить его .

Кто там работает (или волонтерит)

Маск должен был руководить DOGE всместе с Вивеком Рамасвами, еще одним крупным предпринимателем из круга единомышленников Трампа. Однако они разошлись во мнениях относительно главных задач новой структуры, и Рамасвами покинул DOGE. До этого они с Маском вместе набирали команду департамента, который The New York Times описывал не как традиционный государственный орган, а скорее как «бренд для группы амбициозных лидеров».

По информации NYT, членов команды DOGE искали в основном в Кремниевой долине; Маск привлекал к поискам своих друзей-предпринимателей и коллег по команде Трампа. Потенциальных соискателей предупреждали, что их ждет неоплачиваемая полугодовая занятость по 80 часов в неделю (Маск говорил, что он и сам будет работать в DOGE без оплаты). «Циники среди нас скажут: „Наивные миллиардеры ввязываются в драку“. Но другие ответят, что это услуга нации, подобная тем, которые мы видели в период основания страны», — сказал предприниматель Тревор Трейна, работавший в первой администрации Трампа.

Сооснователь платформы Loom Винай Хиремат рассказал, как его пригласили в DOGE и что было дальше. «После восьми звонков от людей, говоривших быстро и казавшихся очень умными, меня добавили в несколько групп в Signal и немедленно взяли на работу. <…> Следующие четыре недели состояли из сотен звонков с целью нанять самых умных людей, с которыми я когда-либо общался, работы над проектами, о которых я не могу говорить, и изучения того, насколько недееспособным было правительство. Это было здорово», — написал Хиремат. Правда, в команду DOGE он в итоге войти отказался.

Как DOGE начал захватывать правительство

28 января Wired сообщил, что департамент получили контроль в Управлении кадровой службы США (OPM) — федеральном агентстве, которое отвечает за всех госслужащих. Аппарат OPM возглавила Аманда Скейлс, раньше работавшая в отделе кадров xAI, компании Маска по развитию искусственного интеллекта. В число советников директора вошли также два молодых программиста — Акаш Бобба, который окончил Калифорнийский университет и стажировался в Palantir (компания соратника Маска и донора республиканцев Питера Тиля), и Эдвард Користин, у другого за плечами только школа и трехмесячная стажировка в компании Маска Neuralink.

В тот же же день, 28 января, федеральные госслужащие получили электронное письмо от OPM, в котором говорилось, что они должны вернуться в офисы на все пять дней в неделю (сейчас это не обязательно) и работать эффективнее. Тем, кто не готов, было предложено заявить об увольнении — с сохранением зарплаты и всех льгот вплоть до сентября. Похожее письмо получили сотрудники Twitter после того, как в 2022 году компанию купил Маск. Им в случае увольнения обещали трехмесячное выходное пособие, но многие его так и не получили. Американская федерация государственных служащих (крупнейший профсоюз в отрасли) заявил, что оснований доверять обещаниям Маска нет и теперь.

После OPM команда Маска пришла в Управление общих служб (GSA), которое обеспечивает правительство офисами и средствами связи. В руководство GSA попали сразу несколько бывших сотрудников компаний Маска; они занялись сокращением офисных площадей и внедрением ИИ в работу госслужащих. Также они попытались получить доступы к внутренним системам GSA, в том числе к бухгалтерским данным. У Боббы, Користина и у еще двух (один из них стажировался в SpaceX, а второй стал призером хакатона xAI) теперь есть доступ ко всем помещениям и IT-системам GSA, рассказали источники Wired.

Сотрудникам GSA, как и их коллегам в OPM, предложили уволиться. «Я не считаю, что эти люди хотят помочь федеральному правительству предоставлять услуги американскому народу. Они действуют так, будто это поглощение со стороны технологической компании», — заявил Wired один из сотрудников GSA.

«Поглощение» распространилось на Минфин, где DOGE получил доступ к платежной системе, обрабатывающей платежи всего федерального правительства, и Агентство США по международному развитию (USAID), где больше недели продолжается хаос из-за заморозки программ международной гуманитарной помощи. Сотни сотрудников USAID уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск — в том числе руководители, которые отказывались дать представителям DOGE доступ к закрытым частям офиса USAID. Сейчас сайт агентства недоступен, а будущее туманно: госсекретарь Марко Рубио заявил, что USAID перешел под контроль Госдепартамента, при этом Маск настаивал, что агентство «не подлежит восстановлению» и ему «пришло время умереть» (и, по его словам, Трамп с этим согласен).

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