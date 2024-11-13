Трамп назначил Маска главой нового департамента эффективности правительства. Пост главы Пентагона он предложил ведущему Fox News

Основатель Tesla и Space X Илон Маск и миллионер Вивек Рамасвами, который выдвигал свою кандидатуру в кандидаты в президенты на праймериз республиканцев, возглавят новый департамент эффективности правительства США (DOGE), объявил избранный президент Дональд Трамп.

«Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств», — говорится в заявлении Трампа.

По его словам, новый департамент будет предоставлять рекомендации извне правительства и сотрудничать с Белым домом, а также с управлением по бюджету для проведения «крупномасштабной структурной реформы» и создания предпринимательского подхода к правительству, «невиданного ранее».

Также Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Пентагона. На этот пост он предложил ведущего Fox News и ветерана армии Пита Хегсета, служившего на базе в Гуантанамо, Ираке и Афганистане. «Пит жесткий, умный и искренне верит в то, что Америка превыше всего», — заявил Трамп.

Кроме того, Трамп объявил о назначении главы министерства внутренней безопасности — этот пост займет губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. В своем заявлени Трамп назвал ее «очень сильной в вопросах безопасности границ», отметив, что она отправила войска Национальной гвардии на границу Техаса и Мексики в качестве губернатора. Ноэм во время своего пребывания на посту сделала иммиграцию ключевым пунктом своей повестки и резко критиковала политику администрации Джо Байдена в этом отношении.

Трамп уже начал формировать свою администрацию и назвал некоторые ключевые должности в ней. Госсекретарем станет Марко Рубио, а советником по нацбезопасности — Майк Уолз. Должность постоянного представителя США в ООН Трамп предложил члену палаты представителей Элизе Стефаник.

Илон Маск за время предвыборной кампании Трампа стал «значительной фигурой» в его окружении, писала ABC News. Он помогал Трампу финансированием, проводил с ним много времени и, по данным телеканала, начал влиять на его кадровые решения, а также был по меньшей мере на двух телефонных звонках Трампа с иностранными лидерами.

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