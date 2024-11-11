ABC: Илон Маск стал «значительной фигурой» в окружении Трампа и влияет на его кадровые решения. Он был на двух звонках с иностранными лидерами

Основатель Tesla и Space X Илон Маск за несколько дней после выборов президента США стал влиятельной фигурой в окружении Дональда Трампа и играет «значительную роль» в формировании будущей администрации Трампа, пишет ABC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, после подведения итогов выборов Маск проводил почти каждый день в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Журналисты обращают внимание, что Маск появился на семейной фотографии Трампа в ночь выборов, был замечен за обедом с женой избранного президента Меланией Трамп, а также играл в гольф с семьей Трампа в выходные.

Однако его присутствие, как пишет ABC, простирается и гораздо дальше, поскольку он влияет на кадровые решения Трампа.

Маск присутствовал по крайней мере на двух телефонных звонках Трампа с иностранными лидерами. Он был на разговоре избранного президента с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп даже передал Маску трубку.

Кроме того, как пишет ABC, Маск высказал обеспокоенность по поводу выбора послом США в ООН Элиз Стефаник, поскольку может быть «рискованно потерять ее в палате представителей», а также поддержал в борьбе за лидерство в сенате республиканца от Флориды Рика Скотта.

Владимир Зеленский был одним из первых мировых лидеров, поздравивших Трампа с победой. Позже Зеленский рассказал, что созвонился с Трампом, а издание Axios сообщило, что в этом телефонном разговоре участвовал Маск.

Во время предвыборной кампании Трампа Маск потратил на его поддержку не менее 119 миллионов долларов, а также активно использовал свой личный аккаунт в соцсети икс для продвижения идей республиканцев.

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Илон Маск превратился в одного из главных соратников Трампа. Как он помог республиканцу выиграть выборы? И чего нам ждать от их дуэта теперь?

что известно о роли маска в кампании трампа

Илон Маск превратился в одного из главных соратников Трампа. Как он помог республиканцу выиграть выборы? И чего нам ждать от их дуэта теперь?