Сайт Агентства США по международному развитию (USAID) стал недоступен после сообщений о том, что администрация Дональда Трампа собирается лишить агентство независимости и передать под контроль Госдепартамента, пишут Reuters и CNN.

О том, что команда Трампа изучает возможность включения агентства в Госдепартамент, накануне писало Politico со ссылкой на источники. Пять собеседников издания сказали, что не знают о конкретных планах, но «независимость USAID определенно не гарантирована». Источники Reuters также сказали, что администрация Трампа предпринимает шаги по лишению агентства независимости и передаче его под контроль Госдепартамента.

Передача агентства под управление Госдепартамента, как отмечало Politico, почти наверняка потребует одобрения конгресса США, но даже если формально оно сохранится, то может стать меньше и потерять возможность определять собственную повестку, писало издание.

Представитель USAID отрицал, что администрация Трампа планирует включить агентство в Госдепартамент и называл этот вопрос «чисто спекулятивным».

По информации CNN, последние два дня сотрудники USAID провели «в групповых чатах, отслеживая судьбу своего агентства». Они следили, вывешены ли еще флаг и знаки USAID у штаб-квартиры в Вашингтоне. По состоянию на вечер 1 февраля они там были, пишет CNN.

Агентство по международному развитию было создано президентом Джоном Кеннеди в разгар холодной войны — после того, как конгресс принял закон об иностранной помощи в 1961 году. Целью работы агентства на тот момент было в том числе противостояние влиянию СССР. Сейчас США — крупнейший в мире донор гуманитарной помощи, на которую тратится около 1% бюджета страны.

В день своей инаугурации Дональд Трамп заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы провести ревизию программ на соответствие «американским ценностям» и целям внешней политики США. После вступления в силу распоряжения о заморозке сотрудники USAID в Украине начали получать приказы остановить всю работу. Под угрозой оказались программы по поддержке школ и больниц, а также по развитию экономической и энергетической инфраструктуры. В развивающихся странах поддержки лишились миллионы людей, живущих с ВИЧ, дети, которым необходима вакцинация, а также мирные граждане в зонах боевых действий.

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