Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало исследования биологического оружия.

«Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ налоговые доллары, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей?» — написал Маск в соцсети X.

Вместе с этим он репостнул сообщение другого пользователя соцсети, в котором тот называет USAID «подставной организацией ЦРУ» и утверждает, что агентство направило 53 миллиона долларов в организацию EcoHealth Alliance, которая использовала средства американских налогоплательщиков для поддержки исследований коронавирусов в лаборатории китайского города Ухань.

Кроме этого, Маск репостнул множество твитов, в которых пользователи одобряют намерение лишить USAID финансирования и называют агентство «самой гигантской глобальной террористической организацией в истории». В одном из собственных сообщений Маск также написал, что USAID — преступная организация, и ей «пришло время умереть».

CNN со ссылкой на источники пишет, что два высокопоставленных сотрудника USAID 1 февраля были отправлены в неоплачиваемый отпуск после того, как попытались отказать чиновникам из возглавляемого Маском департамента эффективности государственного управления (DOGE) в доступе к системам агентства. По словам собеседников CNN, сотрудники DOGE хотели проникнуть в штаб-квартиру USAID в Вашингтоне и получить доступ к системам безопасности агентства и секретной информации.

USAID поддерживала множество гуманитарных программ по всему миру, включая украинские проекты. В день вступления в должность президента Дональд Трамп заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы провести ревизию программ на соответствие «американским ценностям» и целям внешней политики США. После этого сотрудники USAID в Украине начали получать приказы остановить всю работу. Под угрозой оказались программы по поддержке школ и больниц, а также по развитию экономической и энергетической инфраструктуры. В развивающихся странах поддержки лишились миллионы людей, живущих с ВИЧ, дети, которым необходима вакцинация, а также мирные граждане в зонах боевых действий.

1 февраля Politico и Reuters сообщили, что команда Трампа рассматривает возможность лишить агентство независимости и передать его под контроль Госдепартамента США. Это, вероятнее всего, потребует одобрения конгресса США, но даже если формально агентство сохранится, оно может стать меньше и потерять возможность определять собственную повестку, отмечало Politico. На следующий день сайт агентства стал недоступен.

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