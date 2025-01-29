Трамп прекратил федеральную поддержку медицинских программ по трансгендерному переходу несовершеннолетних

Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении федеральной поддержки медицинских процедур по трансгендерному переходу людей до 19 лет, сообщает CNN.

Речь идет о процедурах, которые включают хирургическое вмешательство или использование блокаторов полового созревания. В указе утверждается, что медицинские работники в США «калечат и стерилизуют все большее число впечатлительных детей, следуя радикальному и ложному утверждению, что взрослые могут изменить пол ребенка с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств».

«Политика США заключается в том, что они не будут финансировать, спонсировать, продвигать, помогать или поддерживать так называемый „переход“ ребенка из одного пола в другой, и они будут неукоснительно соблюдать все законы, запрещающие или ограничивающие эти разрушительные и изменяющие жизнь процедуры», — говорится в указе.

Указ предписывает «принять все необходимые меры» для прекращения «гендерно-поддерживающей помощи» и касается программ Medicare и Medicaid, а также закона о доступном медицинском обслуживании. Кроме того, указ обязывает федеральные агентства отказаться от политики, основанной на рекомендациях Международной профессиональной ассоциации по вопросам здоровья трансгендерных людей (World Professional Association for Transgender Health), которые, как утверждается в документе, не имеют научной достоверности.

В конце декабря, выступая на мероприятии AmericaFest 2024, Трамп заявил, что «остановит трансгендерное безумие» в первый день своего президентства. «Я подпишу указ, который положит конец хирургическим операциям на детях, выдворит трансгендеров из армии и наших начальных, средних и старших школ», — заявил Трамп.

Сразу после инаугурации Трамп подписал указ о признании на уровне федерального правительства только двух гендеров — «мужского и женского». В указе говорилось, что «гендер — это не синоним „гендерной идентичности“». Еще одним указом Трамп прекратил все программы «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) в федеральном правительстве, а 28 января подписал указ об отмене программ DEI в вооруженных силах и поручил пересмотреть политику в отношении трансгендерных военнослужащих.

Читайте также

Ограничил получение гражданства по праву рождения, помиловал участников штурма Капитолия, оставил только два гендера Первые решения Дональда Трампа после возвращения на пост президента США. Кратко о самых важных

Читайте также

Ограничил получение гражданства по праву рождения, помиловал участников штурма Капитолия, оставил только два гендера Первые решения Дональда Трампа после возвращения на пост президента США. Кратко о самых важных