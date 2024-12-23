Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что «остановит трансгендерное безумие» в первый день своего президентства. Об этом он сказал, выступая на мероприятии AmericaFest 2024 в Финиксе, штат Аризона, 22 декабря. Слова Трампа приводит AFP.

«Я подпишу указ, который положит конец хирургическим операциям на детях, выдворит из армии и наших начальных, средних и старших школ», — заявил Трамп. Он также пообещал «не допускать мужчин в женский спорт».

«При администрации Трампа в официальной политике правительства США будут признаны только два гендера — мужской и женский», — добавил Трамп.

Представители Республиканской партии США, которые контролируют обе палаты конгресса, ведут борьбу с правами ЛГБТК-сообщества. В декабре Конгресс США утвердил годовой оборонный бюджет, который блокирует финансирование некоторых видов помощи для детей трансгендерных людей, служащих в армии.

В США при администрации Джо Байдена в 2021 году впервые начали выдавать американские паспорта с гендерным маркером «X». В Госдепартаменте говорили, что паспорта с такой отметкой предназначены для небинарных людей, интерсекс-людей и гендерно-неконформных людей.

Стыдные вопросы про трансгендерность

Трансгендерный переход — то же самое, что смена пола? Трансгендерные люди живут меньше остальных? Почему их не любят даже некоторые феминистки? Стыдные вопросы про трансгендерность — новая версия!

Стыдные вопросы про трансгендерность

Трансгендерный переход — то же самое, что смена пола? Трансгендерные люди живут меньше остальных? Почему их не любят даже некоторые феминистки? Стыдные вопросы про трансгендерность — новая версия!